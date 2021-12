Chance pour le ‘sorpasso’ de Milan

03/12/2021 à 18:04 CET

Les Milan a ce samedi l’occasion d’agresser la direction du Une série. Le groupe qui dirige Stefano pioli, en second lieu à un point de Naples, recevoir dans San siro au bas de la compétition, le Salerne.

Beaucoup plus exigeant semble l’engagement du leader, qui reçoit Diego Armando Maradona à la Atalante. Luciano Spalletti ne pourra pas compter sur en raison d’une blessure Koulibaly, Zambo Anguissa et Osimhen, tandis que Distingué et Fabien ils sont le doute. Mertens, auteur de quatre buts lors des trois dernières journées, est le grand espoir d’un Naples qui a souffert la dernière journée pour sauver un point contre Sassuolo.

Deux points séparent le Inter, actuel champion d’Italie, de la première place. Le « nerazzurri », avec un Lautaro en pleine séquence de buts, ils visitent Joseph Mourinho. Le Portugais, souvenir inoubliable pour les fans d’Interista, compte sept victimes, Pellegrini le plus sensible.

Les files d’attente probables

Milan: Maignan ; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández ; Tonali, Bakayoko ; Messias junior, Brahim Díaz, Leao; et Ibrahimovic.

Salerne: Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Veseli ; Kechrida, Coulibaly, Tacchio, Ranieri ; Djuric et Bonazzoli.

Rome: Rui Patricio; Ibañez, Mancini, Smalling, Viña ; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Zaniolo, Mkhitaryan ; et Chomurodov.

Inter: Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic ; Dzeko et Lautaro Martínez.

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui ; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Lozano et Mertens.

Atalante: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti ; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle ; Pasalic, Malinocskyi; et Zapata.