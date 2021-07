Chance, talent ou les deux ? Yalitza Aparicio parle de sa célébrité et de ce qu’elle en a fait – El Sol de México

Pourquoi Yalitza Aparicio est-elle célèbre ? C’est l’une des questions que le moteur de recherche Google se démarque comme l’une des plus interrogées et c’est que dans le cas de la Mexicaine, la célébrité lui est venue d’un coup, une situation que certains disaient due à la chance et d’autres à cause d’elle. talent, mais qu’en dit Aparicio.

Lors de sa conférence à l’événement Jalisco Talent Digital 2021, l’actrice a déclaré que la popularité qu’elle avait acquise grâce au film “Roma” d’Alfonso Cuarón et sa nomination à l’Oscar de la meilleure actrice était écrasante au point de se demander si elle méritait vraiment cette place.

“Je doutais de mériter ce qui se passait autour de moi à cause des critiques que j’avais sur moi-même d’être d’origine indigène, mais la sécurité que j’acquiers et la confiance étaient les valeurs qui m’ont fait avancer.”

La célébrité était inattendue et avec le temps il a dû apprendre à vivre avec surtout maintenant à une époque où les réseaux sociaux sont devenus les paparazzi de tous les jours.

“La chose la plus difficile à propos de la célébrité est de perdre sa vie privée, car maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde a des opinions sur votre vie, cependant, quelque chose de positif est la critique constructive qu’ils portent à votre carrière.”

Cependant, l’artiste a déclaré que malgré les obstacles auxquels elle a été confrontée, elle a toujours été constante pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.

Le rejet l’a incitée

Et c’est que pour Yalitza, sa peau brune et ses traits ethniques ont été au centre de l’attention du public au point que d’autres artistes l’ont également critiquée pour cela, mais la native de Oaxaca a renversé cette partie négative.

“Les commentaires vous amènent à faire une analyse approfondie de leur parcours. Lorsqu’ils parlaient de ma couleur de peau, ils m’ont fait analyser ce qui se cachait derrière la discrimination. Cela m’a incité à me concentrer sur la diversité.”

L’énorme projection que l’artiste avait après avoir été nominée aux Oscars, lui a fait penser au “privilège” qu’elle avait maintenant de faire un appel sur des questions telles que la discrimination ou l’absence d’égalité des sexes, qui, à son avis, sont toujours valables au Mexique. .

“Je me suis rendu compte que si j’avais réussi à être dans cette position, il était de ma responsabilité de continuer à donner la parole et à rendre visible des problèmes qui se sont malheureusement normalisés dans le pays. C’était une opportunité de ne pas abandonner les personnes qui grandissent avec des limitations.”

Selon l’actrice, chacun des commentaires finit par être bon, selon la façon dont vous y réagissez et ce que vous en faites.

“Tous les commentaires sont bons, cela dépend de la façon dont vous les prenez … vous devez donner de la visibilité à la diversité que nous avons et parier dessus.”

Tout le monde peut poursuivre ses rêves

Au fil des ans, l’actrice s’est surpassée, mettant de côté l’examen du public pour montrer aux personnes qui s’identifient à elle qu’il n’y a aucune raison pour que quelqu’un se sente inférieur aux autres.

La couleur, la race ou le sexe ne devraient pas être un obstacle pour réaliser ce que vous voulez, en prenant comme source d’inspiration sa mère qui, selon le Mexicain, lui a appris à poursuivre et à se battre pour ses rêves.

“J’aimerais que la société se rende compte que nous sommes tous des êtres humains, que nous avons des droits qui doivent être respectés, au-delà d’une idée forgée, que les opportunités sont limitées par la couleur de la peau ou l’origine.”

Enfin, les causes sociales et l’activisme sont devenus sa norme, puisqu’il considère que toutes les luttes sociales vont de pair, car elles recherchent le respect de leurs droits.

Ambassadeur, influenceur et avec un nouveau film

C’est en 2018 que la Mexicaine est devenue la première femme autochtone à recevoir une nomination aux Oscars. L’année suivante, elle a été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO grâce à son engagement dans la lutte contre le racisme et sa défense de l’égalité des genres et des peuples autochtones.

De plus, elle est la 69e femme au monde ayant le plus d’influence sur Twitter en matière de technologie et après trois ans à n’accepter aucun projet de film, Aparicio sera dans le nouveau film “Présences” de Luis Mandoki.

L’histoire est centrée sur un homme qui retourne dans la cabane où il a passé une grande partie de son enfance après avoir subi des pertes douloureuses, mais peu de temps après, son retour lui apportera des expériences paranormales.

Après 9 semaines ardues de tournage à Tlalpujahua, Michoacán et Jilotzing, État de Mexico, au cours desquelles ils ont dû surmonter les complications de la pandémie, le film est enfin en cours de pré-production et de montage pour préparer sa première en 2022.