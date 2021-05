Chance the Rapper s’associe à AMC pour le premier du film de concert

Chance the Rapper s’est associé à AMC en tant que premier partenaire exclusif pour son prochain film de concert.

Le film n’a pas de date de sortie ferme, mais AMC est verrouillé en tant que partenaire de distribution national. «Magnificent Coloring World» sera projeté dans les salles AMC du pays et marquera les débuts sur grand écran de Chance the Rapper. Il célèbre les cinq ans de sa mixtape, Coloring Book.

Il est devenu le premier artiste indépendant à remporter un Grammy pour cette mixtape. La sortie prochaine du film marque le premier projet de Chance à sortir par AMC, la plus grande chaîne de théâtre aux États-Unis.

«En tant que premier artiste musical individuel à distribuer un film de concert à AMC, Chance continue d’innover dans le domaine du divertissement, et nous sommes ravis de présenter cet événement incroyable sur grand écran dans les communautés AMC à travers le pays», déclare Nikkole Denson-Randolph , Vice-président directeur de la stratégie de contenu et de la programmation inclusive chez AMC Theatres. «L’amour du hasard pour non seulement le cinéma, mais aussi la magie communautaire des cinémas et l’expérience partagée de voir un film ensemble rendent cette collaboration encore plus spéciale.»

“Jamais vu avant. Pas la tournée. Pas vraiment même un concert. Un film », écrit Chance the Rapper à propos du film sur Instagram. Une petite bande-annonce a été publiée parallèlement au communiqué de presse. AMC Theatres est un partenaire intéressant car les musiciens et les artistes cherchent de nouveaux débouchés pendant la pandémie.

Tous les théâtres AMC exigent que les clients portent des masques à tout moment et adhèrent à la distanciation sociale. Les experts de la santé prévoient que 185 millions de personnes aux États-Unis seront vaccinées contre le COVID-19 d’ici septembre 2021. AMC a signalé une perte de 567 millions de dollars au premier trimestre 2021 – et 4,5 milliards de dollars de pertes pour l’ensemble de 2020.

Les salles de cinéma souffrent autant que l’industrie des concerts en direct au fur et à mesure que la pandémie se poursuit. De nombreux studios de cinéma retiennent les sorties de grands blockbusters, espérant que la pandémie s’atténuera. D’autres raccourcissent ou éliminent la période entre les nouvelles versions disponibles sur les services de streaming.

Le résultat est que les cinémas AMC ont des milliers d’écrans à travers les États-Unis qui sont sous-utilisés. Les premières exclusives de films de concerts attireront-elles les fans massifs de personnalités du rap comme Chance the Rapper?

La tournée astronomique de Travis Scott à Fortnite a attiré des foules massives, mais personne n’a dû quitter la maison. «Il est trop tôt pour suggérer que ce sera la nouvelle expérience théâtrale, mais je serais très surpris si nous ne la voyions pas au moins tentée», a déclaré Neil Begley, un analyste principal de l’industrie, à propos des théâtres diversifiant leurs offres d’écrans. Bientôt, les théâtres seront peut-être un lieu à louer pour des soirées de jeux vidéo ou pour voir Bon Jovi en direct.