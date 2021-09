Chances avec l’Alabama QB Bryce Young comme favori de la semaine 3

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Cette semaine, Before The Snap a été rejoint par Caroline Darney, la rédactrice en chef de notre site nouvellement lancé, BetFTW, la maison de For The Win pour les paris sportifs et la couverture fantastique. Donc, cette semaine, nous sommes tous sur les chances.

Plus précisément, regardons la course du trophée Heisman 2021. Maintenant, c’est le début de la saison, mais cela n’a jamais empêché le monde du football universitaire de spéculer et de débattre de quoi que ce soit vraiment.

Au début de la semaine 1 de la saison, le quart-arrière de l’Oklahoma Spencer Rattler était le favori de Heisman – suivi du quart-arrière de Clemson DJ Uiagalelei et du quart-arrière de l’Alabama Bryce Young – mais comme FiveThirtyEight l’a noté précédemment, le joueur n’a été favorisé qu’une seule fois au cours des 12 dernières années. a fini par le gagner.

Après les deux premières semaines de football universitaire, Rattler est tombé au troisième rang des meilleures chances de remporter le Heisman (+900), mercredi selon Tipico Sportsbook.

Et devant lui se trouvent désormais le passeur préféré de Young (+185) et Ole Miss Matt Corral (+450), et les 3 meilleurs joueurs sont suivis du quart-arrière de Liberty Malik Willis (+1300), du quart-arrière de Cincinnati Desmond Ridder (+1500) et Uiagalelei, le quart-arrière de Géorgie JT Daniels et le quart-arrière de l’Ohio State CJ Stroud – tous à +2000.

Voici un bref aperçu de la façon dont les 3 premiers favoris ont joué jusqu’à présent cette saison.

Bryce Jeune +185

Cotes Heisman de la semaine 1 : +750

Pourcentage d’achèvement : 70,8

Verges/passe : 8.8

TD : 7

INT : 0

Sacs : 2

Matt Corral +450

Cotes Heisman de la semaine 1 : +2000

Pourcentage d’achèvement : 66,2

Verges/passe : 10.2

TD : 6

INT : 0

Sacs : 4

Spencer Rattler +900

Cotes Heisman de la semaine 1 : +550

Pourcentage d’achèvement : 76,9

Verges/passe : 8.4

TD : 6

INT : 2

Sacs : 2

