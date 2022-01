Chances de séries éliminatoires des Vikings: comment le Minnesota peut gagner un joker NFC dans la photo des séries éliminatoires de la NFL

Les Vikings (7-8) se battent pour leurs espoirs en séries éliminatoires de la NFL lors de la semaine 17. Le Minnesota est juste en dessous. 500 et peut penser à ce qui aurait pu être alors que l’équipe est passée de 6 à 8 dans les matchs à une possession au cours de la saison 2021.

Malheureusement, les Vikings finiront loin derrière les Packers (12-3), vainqueurs de la NFC North. Le Minnesota devra essayer de rester en vie contre Green Bay dimanche soir, sans commencer le quart Kirk Cousins. Aaron Rodgers et les Packers seront également motivés à Lambeau Field alors qu’ils se disputent la tête de série no 1.

Voici les sombres perspectives du Minnesota alors qu’il essaie d’éviter une deuxième saison consécutive de défaites et de non-matchs sous Mike Zimmer

Chances de séries éliminatoires des Vikings

Les Vikings sont n°8 dans leur position actuelle en séries éliminatoires, juste derrière les 49ers n°6 (8-7) et les Eagles n°7 (8-7). Le Minnesota est à égalité mais juste devant Atlanta et le Minnesota sur la base des bris d’égalité.

Premièrement, les Vikings ne peuvent s’attendre à se qualifier pour les séries éliminatoires en perdant l’un de leurs deux derniers matchs, contre les Packers et contre les Bears (5-10). Bien qu’il y ait une chance que les 49ers et les Eagles aillent 0-2, c’est mince. Ainsi, tous les Vikings qui terminent en deçà de 2-0 et 9-8 devraient les retirer de la considération.

Dans l’état actuel des choses, le Minnesota a un peu plus de 10 pour cent de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Une victoire majeure contre les Packers pousserait cela vers un tirage au sort. Une défaite contre les Packers peut éliminer les Vikings, si elle était couplée à des victoires des Eagles (à Washington) et des 49ers (vs Houston), qui sont des favoris importants dans leurs matchs.

Face à face, les Vikings ont perdu contre les 49ers au cours de la semaine 12. Si les Eagles et les Vikings, qui ne se sont pas affrontés, terminent tous les deux 9-8, ils auraient des records correspondants de 7-5, mais les Vikings le feraient. être positionné pour avoir le bris d’égalité des jeux communs. Les Vikings ont un avantage similaire sur les Saints (7-8), qu’ils n’ont pas non plus joué, si ces deux équipes terminent 2-0.

Les Saints, qui perdent également un bris d’égalité face aux Eagles parce qu’ils ont perdu à Philadelphie lors de la semaine 11, joueront pour une égalité à trois à 9-8 afin qu’ils puissent battre à la fois les Eagles et les Vikings via la force. bris d’égalité de la victoire.

Si les Vikings perdaient contre les Packers et que les Eagles battaient Washington, ils seraient éliminés. Mais il y a de bonnes chances que le chaos soit en faveur du Minnesota s’il gagne à Green Bay. Il sert de facto au match éliminatoire des Vikings, et ils devront le faire avec Sean Manning commençant à la place de Cousins.