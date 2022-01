Chances pour les éliminatoires des Eagles: comment Philadelphie peut gagner un joker NFC dans la photo des éliminatoires de la NFL

Les Eagles n’ont pas réussi à remporter la NFC East en gagnant une place en séries éliminatoires en 2020. Ils ont de bonnes chances de faire amende honorable en tant qu’équipe générique de la NFC pour les séries éliminatoires de 2021.

Philadelphie (8-7) entre dans la semaine 17 sur le point d’entrer dans le peloton de sept équipes en tant que tête de série n ° 7 actuelle et troisième wild card. Voici comment les Eagles peuvent en faire deux équipes éliminatoires dans la division derrière les Cowboys, champions de l’Est.

Chances pour les éliminatoires des Eagles

Les Eagles contrôlent leur propre destin alors qu’ils détiennent une avance d’un match sur les Vikings, les Falcons et les Saints, tous 7-8. Si Philadelphie peut gagner, en battant Washington sur la route lors de la semaine 17 et Dallas à domicile lors de la semaine 18, ce ne serait pas pire que la tête de série n ° 7 avec un record final de 10-7.

À 10-7, les Eagles auraient une chance de se hisser au cinquième rang si les Cardinals 10-5 perdaient. Dans ce scénario, les Eagles tiendraient le bris d’égalité face à face en fonction du record de la conférence. Ce n’est pas hors de question, car les Cardinals se rendent chez les Cowboys (11-4) lors de la semaine 17 et terminent avec les Seahawks (5-10) à domicile lors de la semaine 18.

Les 49ers (8-7) au n°6 sont plus faciles à sauter. San Francisco détient le bris d’égalité face à face en raison d’une victoire de la semaine 2 sur Philadelphie. Mais les 49ers, après avoir affronté les Texans (4-11) en tant que grands favoris lors de la semaine 17, se rapprochent des Rams, leader de la NFC West (11-4) sur la route lors de la semaine 18.

Comme les 49ers, cependant, les Eagles n’ont pas beaucoup de marge d’erreur. Les Saints en particulier ont un calendrier très favorable, à domicile contre les Panthers (5-10) lors de la semaine 8 avant de terminer avec les Falcons lors de la semaine 18.

Ce match entre la Nouvelle-Orléans et Atlanta est formidable pour Philadelphie, sachant que l’une de ces équipes derrière eux perdra, à moins d’une égalité improbable. Quant aux Vikings, ils terminent chez les Packers (12-3) lors de la semaine 17 et contre les Bears (5-10) lors de la semaine 18.

Les Eagles peuvent décrocher leur place de wild card au cours de la semaine 17 si tous les résultats se déroulent dans leur sens. Premièrement, ils auraient besoin de battre Washington, Deuxièmement, ils auraient besoin des Vikings pour perdre. Troisièmement, ils auraient besoin soit des Saints pour perdre, soit des 49ers pour gagner. C’est un processus raisonnable à jouer, basé sur qui est favorisé dans les jeux.

Si Philadelphie porte ses espoirs incertains en séries éliminatoires à la semaine 18, elle espère que Green Bay remportera la tête de série n ° 1 de la NFC lors de la semaine 17, ce qu’elle peut faire avec une victoire et une défaite à Dallas. Si cela se produit, les Cowboys seraient alors en mesure de laisser les joueurs au repos, avec peu de différence entre les têtes de série n°2, n°3 et n°4. Cela permettrait aux Eagles de gagner beaucoup plus facilement ce match avec une affaire inachevée.

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, les Eagles doivent se concentrer davantage sur eux-mêmes et espèrent également que les Packers, les 49ers et/ou les Panthers les aideront dimanche. Une victoire au cours de la semaine 17 signifie une place en séries éliminatoires presque certaine; une perte signifie que beaucoup de choses sont laissées à moins de chance.