Chandhok pensait que Ricciardo « dérangerait » Norris

in

Karun Chandhok a classé Lando Norris comme son troisième meilleur pilote de la saison, affirmant que sa forme l’a cimenté comme “l’une des stars de la prochaine décennie”.

En partenariat avec le septuple vainqueur du Grand Prix Daniel Ricciardo dans le championnat de cette année, de nombreux experts ont prédit que ce serait un test difficile pour Norris.

Mais c’est celui qu’il a réussi.

Alors que Ricciardo a eu du mal à marquer des points, Norris a trois podiums, plus que tout autre pilote en dehors des équipes Mercedes ou Red Bull, et en a en fait un de plus que Sergio Perez.

Avec une série de 10 résultats parmi les dix premiers, qui s’est terminée en Hongrie lorsque Valtteri Bottas l’a poussé à l’arrière dans le premier tour, il est P3 au championnat des pilotes.

Norris a montré cette saison qu’il peut transformer des Grands Prix difficiles en points solides, tout en apprenant à choisir ses batailles. À tel point que Chandhok estime que les seuls pilotes qui ont mieux performé cette saison sont Max Verstappen et Lewis Hamilton.

La popularité de Norris auprès des fans est telle qu’il a vendu plus de marchandises au Grand Prix de Grande-Bretagne que tout autre pilote, même le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Bien que sa séquence de points ait été interrompue au GP de Hongrie, Lando Norris est toujours P3 du championnat👀… Il est définitivement en lice pour le pilote de la saison🧡 #F1 pic.twitter.com/32zq04jCmg – Planète F1 (@Planet_F1) 4 août 2021

Démarquez-vous de la foule avec des produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

“Le jeune Britannique a été une véritable star de la saison jusqu’à présent”, a déclaré Chandhok à propos de Norris à Sky Sports.

“Je vais être honnête, quand j’ai entendu que Daniel Ricciardo allait rejoindre McLaren, j’ai pensé que Lando aurait des problèmes mais en fait, cette saison a cimenté la réputation de Norris comme l’une des stars de la Formule 1 pour la prochaine décennie.

« Le fait qu’il livre sur la bonne voie et l’équilibre avec une merveilleuse humilité, humour et charisme hors piste l’a rendu attachant aux fans du monde entier. Vous faites certainement quelque chose de bien lorsque vous vendez plus de marchandises que tout autre pilote au Grand Prix de Grande-Bretagne.

« C’est un Lando très différent que j’ai vu cette année. Fini les commentaires humoristiques à la radio et à la place, il y a un degré de maturité combiné à un environnement de travail créé par McLaren qui a débloqué une vitesse importante.

“Malgré le fait qu’il ait élargi de quelques centimètres son tour de qualification à Imola, je dirais quand même que ce week-end a été sans doute la meilleure performance d’un seul week-end de tous les pilotes cette saison.”