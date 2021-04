Chandigarh: augmentation du nombre de patients COVID-19 sous ventilateurs

Du 22 au 28 avril, 90 patients au total ont été placés sous ventilateurs, contre 36 patients entre le 15 et le 21 avril.

Le mois d’avril a été très cruel pour le Pendjab. Le nombre de cas de COVID-19 et de patients gravement malades a doublé dans l’État en avril par rapport à mars. Alors que les lits de niveau 1 dans les hôpitaux restent inoccupés, il y a un flux constant de patients positifs aux covidus qui ont besoin d’oxygène et de soutien respiratoire. Selon la comparaison semaine sur semaine, il y a eu une augmentation de 150 pour cent du nombre de patients covid sous ventilateurs au cours des deux semaines précédentes. Du 22 avril au 28 avril, un total de 90 patients ont été placés sous ventilateurs contre 36 patients entre le 15 avril et le 21 avril, selon un rapport d’IE.

Au cours de cette période, le nombre de patients sous oxygène est également passé à 179 de 143. Le nombre de décès de patients positifs aux covidus a également augmenté de 47,9%, passant de 446 à 660 au cours de cette période. Le nombre de patients sous oxygène, il y a un mois, s’élevait à 300, alors que seuls 35 patients avaient besoin de ventilateurs.

Officier nodal de l’État pour le COVID-19, le Dr Rajesh Bhaskar a accusé le nombre croissant de patients positifs aux covid critiques et le taux de mortalité élevé des patients d’avoir retardé le test et le traitement du nouveau coronavirus. Il a été cité dans le rapport disant que les gens sont invités à se faire tester dès l’apparition des symptômes, mais qu’ils continuent à faire de l’automédication chez eux jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Appelant les résidents à éviter les zones publiques dans les quinze jours à venir dans le but d’aider à aplatir la courbe du COVID-19, le commissaire adjoint Varinder Kumar Sharma sur son Facebook en direct a déclaré que le district assistait à une augmentation soudaine du nombre de patients positifs au covid de niveau III qui sont en besoin d’assistance respiratoire. Chaque jour, ils fournissent jusqu’à 3600 bouteilles d’oxygène aux hôpitaux de Ludhiana. Mais chaque système a ses propres limites, c’est pourquoi les protocoles Covid doivent être suivis, a-t-il déclaré.

