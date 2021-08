Chandigarh lance un projet de partage de vélos publics à l’échelle de la ville avec 1200 vélos électriques, vérifiez les détails

Avec le lancement du projet de partage de vélos publics, la ville du nord, qui se trouve également être la capitale commune du Pendjab et de l’Haryana, a ajouté une autre plume à son chapeau. (Crédit : L’Indian Express)

Dans une étape majeure vers la réduction de la pollution de l’air et la promotion d’un mode de vie sain parmi les résidents, l’administration de Chandigarh a lancé un projet de partage de vélos publics à l’échelle de la ville. Les résidents et les visiteurs de la ville pourront faire un trajet rapide depuis l’une des 155 stations d’accueil et garer le vélo à la station d’accueil la plus proche après leur trajet. Alors que pour les utilisateurs normaux, le coût de location d’un vélo sera de 10 Rs par 30 minutes, les membres réguliers du projet de partage de vélos publics n’auraient besoin de payer que 5 Rs pour une demi-heure. Le projet a le potentiel de changer la donne, car les gens pourraient louer un vélo sur l’un des quais de la ville et le garer au quai le plus proche de leur destination, a rapporté l’Indian Express.

Pour l’instant, l’administration a incorporé jusqu’à 1200 vélos pour le projet et ceux-ci seront garés dans différentes stations d’accueil de la ville. L’administrateur de Chandigarh UT, le vice-président Singh Badnore au moment du lancement du projet, a déclaré que Chandigarh était la seule ville à lancer un tel projet à l’échelle de la ville. Badnore a également déclaré qu’il était fier d’inaugurer les vélos électriques hybrides à pédales pour le projet. Le haut responsable de l’UT a également déclaré que les résidents de la ville devraient désormais laisser derrière eux tous les soucis liés au stationnement et effectuer leurs tâches quotidiennes en utilisant ces vélos. Les responsables à qui Indian Express s’est entretenu ont déclaré que le projet prévoyait d’avoir au moins 5 000 vélos et 617 quais de stationnement en un an, ce qui transformera le projet en le projet de partage de vélos le plus grand et le plus dense du pays.

Comment fonctionnera le vélopartage public ?

Les utilisateurs pourront localiser la station d’accueil la plus proche pour le smartbike à l’aide de l’application mobile SmartBike. Pour les membres du projet, les frais seront de 5 Rs par demi-heure alors que pour les gens ordinaires, les frais seront de 10 Rs par demi-heure. On rapporte que les vélos fonctionnent avec le système « d’assistance à la pédale » qui rend les vélos confortables et conviviaux. Bien que le vélo ait un moteur qui lui donne une vitesse requise, il est exclu de la définition de véhicule motorisé définie en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur. Le vélo est accessible aux personnes de tous âges et il n’est pas nécessaire de posséder un permis de conduire pour le conduire. Le service Public Bike sera entièrement automatique et les utilisateurs devront localiser le quai le plus proche via l’application, déverrouiller le vélo et laisser le vélo au quai le plus proche après leur utilisation.

Autres aménagements du projet de vélos en libre-service

Outre le vélo mobile à différentes stations d’accueil à travers la ville, le projet a également prévu le suivi des vélos par GPS, un système de contrôle central avec un centre d’appels, un atelier, l’enregistrement des utilisateurs et un système de perception des tarifs via l’application mobile. Grâce à l’application mobile, les vélos seront suivis à l’aide du GPS et une fois leur trajet terminé, les utilisateurs pourront également payer le prix via l’application mobile. Avec le lancement du projet de partage de vélos publics, la ville du nord, qui se trouve également être la capitale commune du Pendjab et de l’Haryana, a ajouté une autre plume à son chapeau.

