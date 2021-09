Chandigarh obtient le premier calendrier pollinique ; Voici ce que c’est et comment il est utile pour prévenir les allergies

in

Les grains de pollen peuvent causer des problèmes respiratoires

Le Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) et l’Université du Panjab ont mis au point le premier calendrier pollinique urbain de l’Inde pour Chandigarh. Le calendrier intitulé sur les périodicités saisonnières des espèces de pollen en suspension dans l’air a été publié dans la revue Atmospheric Environment.

L’investigateur principal, le Dr Ravindraa Khaiwaal, également professeur supplémentaire de santé environnementale, Département de médecine communautaire, explique ce qu’est un calendrier pollinique et quelle est sa signification et rapporte l’Indian Express.

Qu’est-ce qu’un calendrier pollinique ?

Ils donnent les détails et la chronologie des pollens présents dans une zone géographique particulière dans une météo. Le calendrier contient des détails visuels de divers pollens en suspension dans l’air.

Le Dr Khajwaaal ajoute que le concept, bien que nouveau en Inde, est courant dans les pays occidentaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui utilisent le calendrier pour prévenir les affections respiratoires telles que la rhinite allergique/le rhume des foins, une grande préoccupation environnementale qui doit être traitée dans les villes indiennes.

La concentration de pollen dans l’air est liée à une flore distribuée localement dans un lieu géographique.

Importance d’étudier et de cartographier la concentration de pollen dans l’air

Le grain de pollen joue le rôle de fertilisant mais lorsqu’il est inhalé par l’homme, il peut provoquer des problèmes respiratoires et des allergies. Les pollens qui restent en suspension dans l’air provoquent des affections telles que l’allergie nasobronchique, l’irritation bronchique, l’asthme et la rhinite saisonnière. Environ 20 à 30 pour cent des Indiens souffrent de rhinite allergique/rhume des foins en Inde.

Les principales conclusions de l’étude sont que les grains de pollen dans l’air de Chandigarh dominent au printemps et en automne, ce qui aidera à formuler une politique qui à son tour aidera à minimiser les allergies au pollen.

Comment le calendrier pollinique profitera à la population vulnérable

Le calendrier aidera les médecins à identifier les déclencheurs potentiels d’allergies et leur conseillera de limiter l’exposition aux zones et aux saisons riches en pollen. De plus, des avis peuvent être diffusés pour utiliser des équipements de protection comme des masques pendant cette période.

De plus, le calendrier pollinique aidera les experts à concevoir des pièces évitant les arbres qui libèrent plus de particules de pollen comme le safeda, le pin, le mûrier, l’herbe des congrès. Les espèces végétales non allergiques qui peuvent fournir une atmosphère sans allergènes sont la rose, la salive, le raat ki rani, le jasmin, le bougainvillier et le tournesol.

