Chandon India dévoile une nouvelle identité visuelle

Selon l’entreprise, le nouvel emballage du portefeuille de produits Chandon commencera à apparaître sur les étagères des détaillants du pays à partir d’avril 2021.

Chandon, la Maison de vins effervescents de LVMH, a lancé une nouvelle identité de marque, pour la première fois depuis sa création, avec un packaging renouvelé. Présentant un nouveau design d’étiquette de base, la nouvelle identité de Chandon renforce audacieusement la qualité inégalée de la marque et son savoir-faire cohérent, a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle identité visuelle de Chandon rend hommage à la vaste communauté viticole de la marque avec son « étoile » à sept branches, représentative des six vignobles de Chandon de renommée mondiale – à travers l’Argentine, le Brésil, la Californie, l’Australie, la Chine et l’Inde. Selon l’entreprise, le nouvel emballage du portefeuille de produits Chandon commencera à apparaître sur les tablettes des détaillants du pays à partir d’avril 2021.

«L’esprit pionnier est ancré dans l’ADN de Chandon depuis la naissance de notre cave argentine, en 1959. Depuis, nous continuons à découvrir de nouvelles méthodes et terroirs dans les terres les plus inattendues pour maintenir nos vins effervescents au sommet de la catégorie – et cette nouvelle identité visuelle en est une représentation. En tant que lien avec les vignobles mondiaux, nous nous consacrons à cet artisanat séculaire dans le monde entier », a déclaré Kaushal Khairnar, vigneron de Chandon India.

Le lancement de notre nouvelle identité de marque annonce une nouvelle ère chez Chandon, qui est le reflet direct des valeurs que nous défendons et protégeons – courage, collaboration et inspiration, a déclaré Sibylle Scherer, présidente mondiale de Chandon. «Depuis 1959, nous ne nous sommes jamais arrêtés. Nous sommes toujours pionniers, à la recherche de terres inattendues, en innovant toujours nos techniques pour ravir nos clients. Aujourd’hui, nous sommes une communauté d’explorateurs heureuse et diversifiée avec des vignerons de sept nationalités dans six pays répartis sur quatre continents. Nous sommes fiers de la façon dont notre marque a évolué au cours des 60 dernières années et confiants de son prochain voyage, en particulier en Inde », a-t-elle ajouté.

Lire aussi: Games24x7 cordes à Ranveer Singh en tant qu’ambassadeur de la marque My11Circle

Lire aussi: OnMobile mène un tour d’investissement de 13 millions de dollars à Chingari

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.