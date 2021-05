Chandra Grahan 2021 coïncide avec Supermoon le 26 mai: tout ce qu’il faut savoir

La Lune devrait être complètement éclairée vers 16h43 mercredi en Inde.

Eclipse lunaire, Supermoon 2021: Le 26 mai, la Lune s’approche la plus proche de la Terre. Cela signifierait que le satellite naturel semblerait être la Pleine Lune la plus proche et la plus grande de l’année ou la “ Supermoon ”. Cependant, le 26 mai marque également la seule éclipse lunaire totale de cette année, ce qui signifie que les deux phénomènes coïncideront. Cela marquerait la première fois en six ans que ces deux événements se produiraient en même temps, selon un rapport publié par IE. Le rapport a cité la NASA comme disant qu’une Supermoon se produit pendant une Pleine Lune lorsque l’orbite de la Lune est également la plus proche de la planète.

La distance la plus basse entre la Lune et la Terre est d’environ 3,6 km lakh, et c’est ce qu’on appelle le périgée. En revanche, lorsque la Lune est la plus éloignée de la Terre, le phénomène est appelé apogée et les deux corps célestes sont alors à une distance de 4,05 lakh km. Lorsque la Lune est la plus proche de la Terre et qu’une Pleine Lune se produit également à un moment donné, la Lune apparaît plus brillante et plus grande qu’une Pleine Lune ordinaire. Environ deux à quatre supermoons complètes et deux à quatre nouvelles supermoons peuvent se produire d’affilée au cours d’une année typique, a ajouté le rapport.

En avril également, une super lune complète a eu lieu, mais cette super lune devrait être plus proche de la Terre de 0,04%.

Bien que les supermoons en elles-mêmes ne soient pas rares, le 26 mai est passionnant car deux événements célestes coïncident. En plus de la Supermoon, il y aura également une éclipse lunaire totale, ou un phénomène où le Soleil, la Lune et la Terre sont en ligne droite, la Terre étant entre le Soleil et la Lune. Mais ce n’est pas ça. En raison du fait qu’il s’agit d’une éclipse lunaire totale, la Lune apparaîtrait également en rouge parce que notre planète empêcherait une partie de la lumière du Soleil d’atteindre la Lune. Au lieu de cela, l’atmosphère de la planète filtrerait la lumière en adoucissant le bord de son ombre tombant sur la Lune, ce qui donnerait au satellite une lueur profonde et rose.

La Lune devrait être complètement éclairée vers 16h43 mercredi en Inde. Pendant ce temps, la Supermoon serait visible par la plupart des observateurs du monde entier toute la nuit, c’est clair, et elle devrait être la plus haute en fin de soirée ou tôt le matin, a ajouté le rapport.

