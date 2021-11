Chandragupta a battu Alexander, mais n’a jamais qualifié de « grand », déclare UP CM ; Les compteurs d’Owaisi prétendent

Lors d’une fouille voilée au parti Samajwadi, Adityanath a déclaré que ceux qui soulèvent la question de la partition soutiennent en quelque sorte les talibans.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a affirmé dimanche que Chandragupta Maurya, le fondateur du royaume de Maurya, avait vaincu Alexandre de Macédoine, et pourtant les historiens ne l’ont pas décrit comme « grand », ce qui est utilisé pour ce dernier.

Alexandre mourut en 323 avant JC, quelques années après sa campagne indienne. Il y a un débat parmi les historiens sur la date à laquelle Chandragupta est arrivé au pouvoir, mais on pense généralement que c’était après la mort d’Alexandre.

Se référant aux livres d’histoire, il a dit : « L’histoire n’a jamais qualifié l’empereur Ashoka ou Chandragupta Maurya de grand, mais elle a appelé Alexandre, qui a été vaincu par Chandragupta Maurya, grand. Les historiens sont muets sur de telles questions. Cependant, une fois que les compatriotes auront appris la vérité, l’Inde changera.

Répondant à Adityanath, le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a tweeté : « Hindutva est une fausse usine à histoire. Chandragupta et Alexander ne se sont jamais rencontrés pendant la guerre. C’est encore un autre exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin d’un bon système d’éducation publique. En l’absence de bonnes écoles, Baba-log arrive à inventer des faits selon sa convenance. Baba ne valorise pas l’éducation et cela se voit.

Lors d’une fouille voilée au parti Samajwadi, Adityanath a déclaré que ceux qui soulèvent la question de la partition soutiennent en quelque sorte les talibans.

Om Prakash Rajbhar, le chef du Parti Suheldev Bharatiya Samaj (SBSP), un allié du PS, avait accusé jeudi le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) de la partition du pays, un jour après avoir déclaré que l’Inde serait restée unifiée si Muhammad Ali Jinnah est devenu son premier Premier ministre.

Auparavant, le chef du SP Akhilesh Yadav avait assimilé Jinnah, le fondateur du Pakistan, au Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel et Jawaharlal Nehru.

S’adressant au Samajik Pratinidhi Sammelan ici, Adityanath a déclaré: «Ceux qui parlent de la partition étendent en quelque sorte leur soutien aux talibans. Dès que les talibans ont refait surface en Afghanistan, un certain nombre de voix ont commencé à s’élever en leur faveur. Lorsque des mesures énergiques ont été prises, ces voix sont devenues douces. »

« Soutenir les talibans signifie soutenir un pouvoir qui travaille contre l’humanité, contre le message de « maitri » (amitié) du Seigneur Bouddha. Certaines personnes vont dans cette direction et nous devons en être conscients », a-t-il ajouté.

