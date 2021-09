Chanel Dote une Chaire sur l’Artisanat à l’Institut Français de la Mode – WWD

PARIS – La « meilleure école de mode au monde » s’est encore améliorée : non seulement l’Institut Français de la Mode s’est récemment vu octroyer par le ministère de l’Enseignement supérieur la faculté de délivrer des diplômes de niveau master pour ses programmes de stylisme, mais il dispose d’un tout nouveau chaire académique avec nul autre que Chanel.

Révélée jeudi, la « Chaire Chanel et le19M en savoir-faire mode » s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de cinq ans entre l’IFM et la maison de couture pour créer un pôle de recherche et d’enseignement d’excellence dans les métiers de la mode.

« Pour Chanel, c’était longtemps un rêve fou de trouver un sujet qui nous mobilise avec l’IFM, car il nous importait d’aller plus loin et de nous engager sur un sujet qui nous tient à cœur : les savoir-faire en mode — pas seulement les métiers d’art [specialized crafts] mais toutes les compétences qui, combinées ensemble, nous donnent des produits uniques », a déclaré Bruno Pavlovsky, président de la mode et président de Chanel SAS.

Il s’est empressé d’ajouter qu’il s’exprimait également en tant que président du comité exécutif de la Fondation Institut Français de la Mode pour exprimer sa satisfaction d’avoir trouvé un moyen d’engager les entreprises et les groupes sur un sujet aussi apparemment théorique que celui-ci.

« Les techniques sont nombreuses, elles peuvent être développées et transmises, mais pour vraiment intéresser nos jeunes étudiants et les amener à apprendre et à combiner, il faut qu’ils soient attachés à une réalité tangible. La mode est création, mais la création s’incarne dans des produits tangibles qui s’appuient sur un savoir-faire, par des personnes qui ont appris [these skills] et qui transmettent une sorte de touche magique à ces produits », a-t-il ajouté.

Pavlovsky s’exprimait devant salle comble dans l’auditorium du campus IFM nouvellement ouvert au sein de la Cité de la mode et du design aux allures futuristes, lors d’une table ronde avec le directeur général de l’école Xavier Romatet, animée par son directeur de recherche, Benjamin Simmenauer.

L’objectif global de cette nouvelle chaire académique est de produire des connaissances sur les relations entre l’artisanat spécialisé et l’industrie, un sujet actuellement trop mal appréhendé notamment en France, afin de renforcer l’accompagnement du développement continu de l’industrie. « Plus on est fort sur un sujet, mieux on est à le transmettre, à la fois aux étudiants mais aussi aux [other types of audiences], a déclaré Romatet.

La relation entre savoir-faire et mode sera abordée à travers les sciences sociales et humaines, plutôt que sous l’angle des objets ou du design, a déclaré Romatet, expliquant que les discussions avaient fait apparaître des aspects culturels et sociétaux tels que la transmission et que Pavlovsky avait qualifié le programme de étant “pas pour Chanel mais pour l’industrie, quelque chose d’open-source.”

Cela a joué dans l’objectif de l’école de favoriser les études interdisciplinaires parmi ses étudiants pour s’assurer que les diplômés « parlent la langue de l’autre » lorsqu’ils entrent dans l’industrie. « Un bon designer est quelqu’un qui peut prendre des concepts et aller au-delà de l’existant tout en étant parfaitement conscient de la faisabilité », a-t-il fait remarquer.

La recherche et l’enseignement seront soutenus par le19M, le complexe inauguré par Chanel en 2021 et abritant 11 de ses ateliers spécialisés, notamment à travers un espace de 13 000 pieds carrés appelé « La Galerie du 19M », qui est ouvert aux professionnels, aux étudiants et aux public dans le but de favoriser les conversations.

« Il n’y a pas une seule ville – pas seulement une école ou une université – dans le monde qui puisse offrir la même étendue de savoir-faire, de compétences et d’expertise représentée, et nous espérons que nous pourrons continuer à projeter Paris comme capitale de la mode », dit Pavlovski. « Sans artisans, où en sera-t-il dans 10 ans ? Et ce n’est pas qu’une question pour Chanel.

Depuis 1985, Chanel n’a cessé d’acquérir des fournisseurs dans le but de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et de préserver l’artisanat spécialisé. La filiale Paraffection compte aujourd’hui 40 entités sous son égide, dont les brodeurs Lesage et Montex, les joailliers Goossens, la modiste Maison Michel et la tricoteuse italienne Paima.

La « Chaire Chanel et le19M en savoir-faire de la mode » sera dirigée par Emilie Hammen, qui enseigne actuellement l’histoire et la théorie de la mode à l’IFM et a été choisie pour ses diplômes mais aussi pour son expérience dans l’industrie. Romatet a loué sa « connaissance intime des processus et des modes de fonctionnement de la création » en raison de son parcours en tant que designer pour Louis Vuitton et Marc Jacobs, conservateur et universitaire.

« En tant qu’individu, je suis heureux de voir émerger cette opportunité de donner de l’espace et du temps de recherche aux questions qui ont façonné mes études, mes premières expériences et, plus récemment, mes études de doctorat », a déclaré Hammen, qui a noté que la recherche universitaire sur la mode était encore à ses débuts en France, malgré la richesse des archives et des matériaux disponibles dans le pays.

Elle a également obtenu un doctorat en histoire de l’art de l’Université Paris I Panthéon — Sorbonne, après avoir présenté ses recherches sur l’historiographie de la mode et son rapport à l’art devant un jury comprenant la directrice du Palais Galliera Miren Arzalluz et Valerie Steele du FIT.

La « Chaire Chanel et le19M en savoir-faire de la mode » a été dotée de 150 000 euros par an, un chiffre qui s’ajoute aux autres contributions de Chanel à travers la fondation IFM.

Deux autres chaires ont été créées à l’IFM : l’une avec l’organisation du salon professionnel Premiere Vision, intitulée « L’économie des matériaux créatifs pour la mode » et l’autre sur le développement durable avec le groupe de luxe Kering.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR :

Chanel rachète Paima, spécialiste du tricot italien

La France inaugure la « meilleure école de mode au monde »

Tout sur les mères : Chanel organise un dîner à la Mostra de Venise