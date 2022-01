Chanel Iman reste dans la maison familiale pendant le divorce de Sterling Shepard de la NFL

Sterling Shepard fait ses adieux à son homme des cavernes… du moins pendant son divorce avec le mannequin de Victoria’s Secret Chanel Iman se fait hacher devant le tribunal … nous avons appris qu’elle restera dans la maison familiale et qu’il déménage ses affaires.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ … Chanel obtient l’usage exclusif de leur bloc-notes dans le New Jersey alors que le divorce se poursuit devant le tribunal, et il a dû retirer ses objets personnels de la maison, qui occupera désormais sa garçonnière. .

Obtenez un tas d’articles que la star des Giants de New York a dû emballer et expédier… maillots de football en vrac, plus une télévision de projection et un canapé du sous-sol, un ordinateur et ses poupées KAWS.

Les docs disent que Sterling a également sorti un tas d’haltérophilie et d’autres équipements d’exercice, mais il semble que Chanel sera toujours en mesure de garder sa silhouette modèle … le tapis roulant et le vélo Peloton restent en place.

Comme nous l’avons signalé… Sterling a demandé le divorce de retour en juin après plus de 3 ans de mariage et 2 enfants.

Les docs disent que Sterling et Chanel veulent la garde légale conjointe de leurs enfants pendant la procédure de divorce … et quand Sterling joue au football sur la route le dimanche et ne peut pas rentrer au domicile familial avant 20 heures ce soir-là, il choisira les enfants le lendemain matin.

Bien que Sterling ne vive pas au domicile conjugal de North Caldwell pendant la séparation, les médecins disent qu’il continuera à payer la facture de ses dépenses de subsistance mensuelles.

Et, les docs disent que Sterling et Chanel ont convenu de ne pas laisser de tiers romantiques passer la nuit quand ils sont parents.

La répartition finale des actifs et les questions parentales seront décidées ultérieurement à la fin du divorce … mais c’est ainsi qu’elles fonctionnent en attendant.