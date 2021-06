Chanel organise une soirée pour la projection du Festival Tribeca Basquiat au MoMA – WWD

Ceux qui se sont demandé si les événements virtuels pourraient être là pour rester sont informés que c’est tout le contraire : vous ne pouvez plus jamais vous connecter à un cocktail Zoom. Avec l’augmentation des taux de vaccination à New York et une période de beau temps au début de l’été qui frappe la ville, la scène sociale rattrape le temps perdu avec des fêtes à gogo. . Jeudi, Chanel a organisé un cocktail et une projection dans le cadre de sa relation continue avec le Tribeca Festival – abandonnant le « Film » du nom cette année – dans le jardin du MoMA. Julian Schnabel a joué l’hôte, montrant son film “Basquiat”, qui célèbre son 25e anniversaire en 2021.

Katie Holmes, Chase Sui Wonders, Delroy Lindo, Coco Baudelle, Dree Hemingway, Theo Wenner, Olivier Sarkozy, Vito Schnabel, Hailey Gates, Kate Young, Jane Rosenthal, Sarah Hoover et Michael Avedon étaient présents, après avoir présenté une preuve de vaccination et d’identification. à l’entrée puis se sont mêlés pour boire et grignoter alors qu’il faisait encore jour avant la projection.

“C’est mon premier événement”, a déclaré Hemingway, s’habillant naturellement de la tête aux pieds en Chanel pour la soirée. « J’ai fait de petites choses avec des amis à Los Angeles, mais c’est le premier événement à proprement parler – et c’est en fait vraiment, vraiment, vraiment excitant. J’ai attendu que le monde se réveille parce que je pense que cela a laissé beaucoup de dépression sous-jacente et je pense que cela a fait des ravages, plus que nous ne le réalisons.

Hemingway était présente au festival pour la première de “Query”, produit par sa meilleure amie Sophie Kargman et son petit ami Nick Delli Santi (elle était à la fête avec Kargman). Le court métrage a été soutenu pour une première au festival en 2020, mais ils ont été ramenés cette année pour avoir leur dû.

“J’ai l’impression qu’il y a tellement d’énergie refoulée, alors nous avons couru dans la ville”, a déclaré Hemingway. “J’ai marché 13 miles hier – j’ai un peu mal, je ne vais pas mentir.”

Holmes s’est faufilé dans les anciens photographes et a fait profil bas tout au long de l’événement. Young et Gates ont été vus chuchoter comme des copains d’école perdus de vue, tandis que Sarkozy, récemment vu publiquement sur les captures d’écran divulguées de sa procédure de divorce Zoom de Mary Kate Olsen, portait un cache-œil, ramassant un paquet de Milk Duds comme collation de film de choix.

L’hôte de la soirée, Schnabel, qui a entendu les invités dire aux invités que lui et sa femme, Louise Kugelberg, attendaient un bébé, a déclaré que le verrouillage était une période inspirante pour le couple.

« Ma femme et moi travaillons ensemble – je peux peindre seul, mais ensuite nous écrivions certaines choses et nous avons fait beaucoup de choses. Ce fut une période incroyablement productive pour moi », a-t-il déclaré. « Je suis dehors à Montauk ; c’est assez différent si vous êtes enfermé dans une pièce. Nous avons été très privilégiés.

Wonders, une actrice vedette vue dans “Generation” de HBO Max (et la nièce d’Anna Sui), en a fait une soirée avec sa sœur Jeannie. Elle a dit qu’en dépit d’avoir joué dans une émission à succès de HBO, elle a réussi à éviter de remarquer des changements dans sa vie en restant occupée.

“Je suis revenu de LA et j’ai tellement de chance d’avoir fait un film d’horreur A24 tout de suite – alors je suis revenu à New York et j’ai plongé dans ce monde nocturne fou où j’étais couvert de boue et de sang et de sueur et de pluie tout le temps », a-t-elle déclaré. «Je viens de terminer cela la semaine dernière. Cela a continué le cocon de rester concentré sur le travail, en gardant mon énergie canalisée vers cela.

Près de l’heure du coucher du soleil, la foule s’est retrouvée dans les sièges après avoir fait le plein de pop-corn, des plateaux personnels de chips et de queso et des boîtes de Whoppers et Twizzlers et était prête pour l’heure du spectacle.