Chanel présente sa collection Cruise 2022 pour un nouveau défilé à Dubaï – WWD

ENCORE UNE FOIS AVEC SENTIMENT: Les défilés en boucle sont de retour : Chanel a annoncé lundi qu’elle présenterait sa collection croisière 2022 le 2 novembre à Dubaï.

La collection a été dévoilée pour la première fois en mai dernier dans le sud de la France, dans les carrières de calcaire des Carrières de Lumières dans le village des Baux-de-Provence.

Chanel a dévoilé son défilé croisière 2015 à Dubaï en 2014, construisant un vaste pavillon sur une île artificielle offrant une vue sur l’un des horizons les plus futuristes au monde. L’émirat s’est considérablement développé depuis et a consolidé sa réputation de marché du luxe et de plaque tournante touristique à croissance rapide.

Chanel n’a pas précisé le lieu de l’événement de novembre.

Le punk a rencontré la Provence dans la dernière collection croisière de Virginie Viard, une succession de tenues graphiques qui jouaient le contraste entre le noir et le blanc, ou la nuit et le jour.

Selon Chanel, la fondatrice Gabrielle Chanel a commencé à proposer à ses clients des vêtements et des accessoires pour des vacances ensoleillées à partir de la fin des années 1910.

Pionnier des spectacles à destination, Chanel a présenté des collections de villégiature à Saint-Tropez, Singapour, Venise et même La Havane en 2016. Son projet de présenter la collection croisière 2021 à Capri, en Italie, a été sabordé par la pandémie de coronavirus.

