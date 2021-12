Chanel s’exprime après s’être moqué des médias sociaux pour un article de vacances de 1 000 $

Chanel s’excuse pour toute déception possible après qu’un article sur le thème des vacances récemment introduit avec un prix de près de 1 000 $ ait eu les médias sociaux sous les armes. Fin octobre, la marque de mode de luxe a dévoilé son tout premier calendrier de l’Avent en l’honneur du 100e anniversaire de son célèbre parfum Chanel n°5, bien que le contenu du calendrier de l’Avent Chanel ait conduit beaucoup à le qualifier de « gaspillage d’argent ». et « une arnaque », suscitant finalement une réponse de la marque elle-même.

Dans une déclaration au Toronto Star abordant la controverse entourant le calendrier de l’Avent de 825 $, qui est rempli d’autocollants et d’autres articles que les utilisateurs des médias sociaux disent ne pas correspondre au prix, Chanel a déclaré qu’il était « au courant des commentaires qui sont actuellement visibles sous nos publications. » Chanel a poursuivi en disant qu’ils étaient « désolés que ce calendrier ait pu décevoir certaines personnes ». Le communiqué conclut : « le contenu exclusif du calendrier a toujours été entièrement détaillé sur notre site internet ainsi que sur l’emballage du produit : 27 boîtes numérotées de 5 à 31, contenant des produits de parfumerie et de maquillage en taille réelle, des miniatures et des souvenirs tous estampillé du chiffre porte-bonheur de Gabrielle Chanel. »

La controverse entourant le calendrier a commencé à la mi-octobre lorsque les réseaux sociaux de Chanel ont partagé un premier aperçu du calendrier de l’Avent. Selon la liste de l’article sur le site Web de Chanel, le calendrier est « un calendrier unique en son genre conçu dans la silhouette intemporelle du flacon N.5 » et aide les fans de Chanel « à compter jusqu’aux vacances avec cet article de collection comportant 27 boîtes numérotées de 5 à 31, remplies de délices mystérieux et de surprises. » Le calendrier de l’Avent, cependant, n’était pas « une pièce à chérir pour les années à venir », comme le promettait la description, de nombreuses personnes qui ont déboursé les 825 $ regrettant instantanément leur décision alors qu’elles commençaient le compte à rebours et révélaient les surprises.

Sur diverses plateformes de médias sociaux, les gens ont montré les révélations, y compris l’utilisateur de TikTok, Elise Harmon, qui a demandé en déballant le calendrier de luxe, « ce doit être une blague ». Il s’avère que 825 $ vous procurent un porte-clés, des autocollants de marque, une lettre scellée, des épingles, ce qui semble être un bracelet en plastique et quelques produits de beauté, dont deux rouges à lèvres miniatures et une crème pour les mains. Dans une vidéo, Harmon a déclaré: « Lorsque vous achetez auprès d’une marque comme Chanel qui est convoitée et connue pour sa qualité et son luxe, et que vous recevez quelque chose qui ressemble au statut de boule de gomme et des choses gratuites qu’ils avaient données des mois auparavant, c’est discutable. Une controverse similaire s’est déroulée sur la publication Instagram de Chanel, où plusieurs personnes ont déclaré que le calendrier de l’Avent « ne valait pas l’argent ».

Comme Chanel l’a noté dans sa déclaration au Star, tous les éléments inclus dans le calendrier de l’Avent sont répertoriés dans la liste officielle du produit sur le site Web de Chanel. Le calendrier comprend un flacon miniature d’Eau de Parfum n°5, un arbre ornemental, une crème pour les mains en taille réelle, un ornement arbre boule à neige, un vernis à ongles, un marque-page, un flacon miniature de n°5 L’EAU, un bracelet en céramique , et plusieurs autocollants, entre autres. Le calendrier de l’Avent Chanel a un prix de 825 $.