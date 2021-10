ChangeHero pour remédier aux défis que les débutants peuvent rencontrer avec les échanges de crypto-monnaie

in

Il a été observé que l’espace crypto ne manque jamais de nouveaux passionnés, quelle que soit la situation instable du marché. Pendant ce temps, alors que l’adoption des crypto-monnaies continue de se généraliser, les records des nouveaux aventuriers sont en augmentation significative, que le marché soit ou non haussier ou baissier.

Cependant, ces nouveaux passionnés sont souvent confrontés à certains défis dus à différents facteurs. La majorité des problèmes rencontrés par les débutants dans l’espace crypto sont généralement liés aux plateformes d’échange crypto.

Dans le but de protéger les intérêts des nouveaux utilisateurs, ChangeHero, un échange de crypto-monnaie instantané non dépositaire, a fourni une plate-forme conviviale pour réduire la plupart des problèmes rencontrés par les débutants avec les échanges de crypto-monnaie.

Problèmes rencontrés avec les nouveaux utilisateurs

Interface utilisateur compliquée

C’est un problème très courant auquel sont confrontés de nombreux débutants. Les gens ont tendance à trouver les nouvelles plateformes assez compliquées car ils manquent de familiarité avec la plateforme. Pourtant, compte tenu de l’interface utilisateur peu conviviale conçue avec la plupart des plates-formes, il sera très difficile pour les nouveaux utilisateurs de se familiariser avec le système.

Problèmes techniques et failles de sécurité

Ce défi est assez similaire au premier problème discuté. Ces échanges eux-mêmes sont sujets à certains problèmes techniques qui peuvent refuser leurs services.

Ce serait un grand défi pour les utilisateurs qui ne s’habituent pas encore au système car leur accès à la plate-forme serait limité à l’époque. Ces problèmes techniques et failles de sécurité sont souvent inévitables la plupart du temps, mais ils peuvent provoquer des tensions dans l’esprit des nouveaux utilisateurs qui n’ont aucune idée de la manière de gérer le problème.

Plus encore, si ces cas conduisaient à des cyberattaques sur la plate-forme, les fonds des utilisateurs seraient en jeu et les nouveaux utilisateurs ne seraient pas exemptés de la perte.

Certains autres problèmes que les débutants peuvent rencontrer incluent; refus de la garde personnelle à la première expérience, problèmes avec les paires préférées et les frais accumulés, et bien d’autres.

Heureusement, ChangeHero a conçu une plate-forme pour éliminer les revers rencontrés par les nouveaux utilisateurs avec les échanges cryptographiques.

ChangeHero peut être le héros des nouveaux utilisateurs

ChangeHero, une plate-forme non dépositaire souvent considérée comme un échange instantané de crypto-monnaie, a cherché à se débarrasser de ces défis et à rendre l’expérience facile et fluide pour les nouvelles entreprises de crypto-monnaie.

La plate-forme vise à fournir un moyen facile d’échanger des cryptos. En tant que tel, il est conçu sans fonctionnalités de trading compliquées et ne nécessite aucune obligation d’ouvrir un compte avec la plate-forme.

Il est correct de dire que la plate-forme est la plate-forme Hero pour les débutants compte tenu des fonctionnalités de trading simples et exclusives qu’elle possède ainsi que du meilleur taux de transaction qu’elle offre aux utilisateurs.