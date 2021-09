Changement climatique : attendez-vous à 200 millions de migrants selon un rapport de la Banque mondiale | Sciences | Nouvelles

Attention aux migrants climatiques met en garde la Banque mondiale dans un rapport inquiétant sur les conséquences du changement climatique. On s’attend à ce que 200 millions de personnes quittent leur foyer au cours des trois prochaines décennies, à moins que des mesures urgentes ne soient prises.

Le rapport souligne que la réduction des émissions mondiales et l’écart de développement sont essentiels pour éviter ce qui est censé être une crise humanitaire mondiale.

La deuxième partie du rapport Groundswell publié lundi a examiné comment les impacts du changement climatique à évolution lente tels que la pénurie d’eau, la baisse de la productivité des cultures et l’élévation du niveau de la mer peuvent conduire à des millions de réfugiés climatiques.

Centré sur six régions (Amérique latine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Europe de l’Est et Asie centrale, Asie du Sud et Asie de l’Est et Pacifique), le rapport prévoyait trois scénarios avec divers degrés d’action et de développement climatiques.

La Banque mondiale n’a pas examiné les impacts à court terme du changement climatique, tels que les effets des événements météorologiques extrêmes, et n’a pas examiné la migration climatique à travers les frontières.

Le pire scénario, où peu ou pas d’action collective pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et investir dans le développement est prise au cours de la prochaine décennie, s’attend à ce que 216 millions de personnes déménagent pour survivre.

Dans le scénario le plus respectueux du climat, avec un faible niveau d’émissions et un développement inclusif et durable, le monde pourrait encore voir 44 millions de personnes contraintes de quitter leur foyer.

LIRE LA SUITE: Les membres de la famille royale les plus impopulaires – les derniers sondages révèlent qui est le moins populaire

La désertification actuelle, la fragilité des côtes et la dépendance des populations vis-à-vis de l’agriculture seraient aggravées par le réchauffement climatique dans les décennies suivantes.

Bien que l’influence du changement climatique sur la migration ne soit pas nouvelle, elle fait souvent partie d’une combinaison de facteurs poussant les gens à se déplacer et agit comme un multiplicateur de menace.

Les personnes touchées par les conflits et les inégalités sont également plus vulnérables aux impacts du changement climatique car elles disposent de moyens limités pour s’adapter.