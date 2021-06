Changement climatique : Bâle doit rencontrer Paris

Une réponse tardive ou une indifférence mesurée à cette question pourrait s’avérer irrémédiablement coûteuse pour le secteur financier.

Par Runa Sarkar & Partha Ray

Pour la première fois dans l’histoire du Global Risks Perception Survey du Forum économique mondial, en 2020, les risques liés au changement climatique et les problèmes environnementaux associés occupent les cinq premières places en termes de probabilité. La gestion de ces risques nécessite des investissements à grande échelle, et l’inaction pourrait coûter 150 milliards de dollars par an à l’économie mondiale (rapport 2014 de la Maison Blanche). La Société financière internationale de la Banque mondiale estime que l’Accord de Paris a ouvert une opportunité de 23 000 milliards de dollars (jusqu’en 2030) pour les initiatives climatiques dans les EME qui représentent 70 % du total des besoins mondiaux d’investissement climatique. Cependant, selon la Climate Policy Initiative, les investissements climatiques actuels ne représentent que 2 % du total requis. Si les objectifs d’investissements axés sur le climat doivent être atteints par le biais des banques et des marchés de capitaux, un changement majeur est nécessaire dans la trajectoire actuelle.

S’il existe un accord général sur le fait que l’objectif de Paris sur la limitation de la hausse de la température mondiale est inadéquat, même pour atteindre cet objectif, il faut une réaffectation substantielle des investissements mondiaux. Un certain mouvement sur les investissements verts est visible, mais des changements dans le cadre de réglementation et de surveillance de l’ensemble du système bancaire sont nécessaires. La part des prêts verts dans le système bancaire est faible (environ 4 % pour l’Inde et la Chine, par exemple) et moins de 1 % des 180 000 milliards de dollars d’investisseurs institutionnels ont été investis dans des zones vertes/climatiques.

La Banque des règlements internationaux (BRI), basée à Bâle, a signalé le changement climatique comme une préoccupation centrale pour le secteur financier. Dans un document de mai 2021, publié par l’Institut de stabilité financière de la BRI, des principes intéressants pour la réglementation prudentielle du secteur financier, basés sur les recommandations des banques centrales et du Réseau des superviseurs pour l’écologisation du système financier (NGFS), ont été proposés. RBI a rejoint NGFS le 23 avril 2021. Les recommandations générales sont les suivantes : les autorités de contrôle doivent déterminer la voie de transmission des risques liés au climat et à l’environnement à leurs économies et secteurs financiers, et identifier les risques importants pour les entités supervisées. ;

les autorités nationales (régulateurs et banques centrales) doivent développer une stratégie qui soutient l’intégration de ces risques liés au climat et à l’environnement dans le travail de surveillance ; les autorités de contrôle doivent identifier les expositions des institutions financières à ces risques et évaluer leurs pertes potentielles ; des attentes prudentielles claires doivent être définies en ce qui concerne un certain nombre de questions, telles que les dispositions de gouvernance, « y compris la nécessité pour les institutions financières » d’attribuer des responsabilités de gestion pour les risques climatiques et environnementaux, les responsabilités au niveau du conseil d’administration et cadres supérieurs et membres du conseil d’administration » ; et les autorités de contrôle doivent garantir « une gestion adéquate des risques liés au climat et à l’environnement par les institutions financières » et prendre les mesures appropriées chaque fois que nécessaire.

Certes, ces recommandations n’énumèrent pas de choses à faire et à ne pas faire. Ce sont plutôt des principes généraux. Dans son premier rapport complet en 2019, le NGFS a recommandé l’intégration des risques liés au climat dans la surveillance microprudentielle.

Bien entendu, le pouvoir du NGFS est assez limité – il s’agit d’un forum volontaire et consensuel dont l’objectif est triple : (a) partager les meilleures pratiques, (b) contribuer au développement du climat et de l’environnement – la gestion des risques connexes dans le secteur financier, et (c) mobiliser les financements traditionnels pour soutenir la transition vers une économie durable.

Plus récemment, en mai 2020, le NGFS a publié un document technique assez détaillé qui contient plusieurs illustrations du nombre de banques centrales qui ont commencé à prendre au sérieux les risques liés au climat et à l’environnement. À titre d’exemple, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a une stratégie en matière de changement climatique, la Banque centrale de Malaisie a mis en place un réseau interne à cette fin et la Banque d’Angleterre a évalué les prêts hypothécaires contre les risques d’inondation.

La crise financière mondiale a ajouté la réglementation prudentielle en tant qu’élément essentiel dans la boîte à outils des banques centrales/régulateurs financiers. Les exemples actuels d’impact du changement climatique sont un signal d’alarme pour inclure également le changement climatique dans la boîte à outils des régulateurs. Une réponse tardive ou une indifférence mesurée à cette question pourrait s’avérer irrémédiablement coûteuse pour le secteur financier.

Sarkar est professeur d’économie, IIM Calcutta, & Ray est directeur, National Institute of Bank Management, Pune

