Changement climatique : la nécessité d’intégrer l’éducation au climat dans les programmes scolaires

Cela peut inciter la jeune génération à changer et à devenir plus durable grâce à de meilleures décisions.

Par Kunal Sood

Selon l’UNESCO, « l’éducation, principalement lorsqu’elle est axée sur les enfants et les jeunes, est un facteur clé pour lutter contre le changement climatique ».

L’éducation est la prémisse de tout, et cela devrait être la principale motivation pour laquelle les enfants doivent être instruits à un âge précoce, afin qu’ils grandissent avec le plan de sécuriser et de sauvegarder le climat et la durabilité. L’éducation climatique nous aide à nous connecter avec notre environnement général et nous donne des informations et une conscience sur les circonstances et la capacité de trouver de nouvelles approches pour l’améliorer.

Selon une étude récente de la Banque mondiale, le changement climatique entraînera d’énormes destructions et un stress hydrique extrême en Inde, où la moitié de la population vit dans des endroits susceptibles de devenir de graves points chauds d’ici 2050. Avec le rythme auquel les changements l’environnement se produisent et augmentent la vulnérabilité, l’éducation au changement climatique est nécessaire.

La connaissance de l’importance de l’environnement rationalisera le comportement des individus tout au long de leur vie, les aidant à concevoir de nouvelles approches pour résoudre les problèmes.

Plusieurs écoles se sont intensifiées pour offrir un enseignement pratique et théorique à leurs accompagnateurs. Ils ont essayé de dépasser les quatre murs d’une salle de classe et de leur inculquer des exercices comme cultiver, arroser les plantes, marcher dans les parcs locaux et bien plus encore pour les sensibiliser à la situation et la prendre en charge. L’éducation est le meilleur moyen de former de futurs dirigeants et peut-être la seule chance que nous ayons de sauver la planète.

Éduquer les enfants au développement durable signifie faire progresser les informations, les capacités, les perspectives et les qualités importantes pour conserver notre planète. Il influence tous les segments du cadre de formation – qui intègrent l’application de la loi, la stratégie, la comptabilité, les programmes éducatifs, la scolarité, l’orientation, l’apprentissage et l’infrastructure – et considère l’apprentissage comme une mesure profondément enracinée se produisant dans différents contextes.

En outre, cela propose des capacités de pensée critique pour garantir un apprentissage puissant et une compréhension profonde de la situation et des changements environnementaux dans les plans éducatifs scolaires à tous les niveaux.

Cela peut inciter la jeune génération à changer et à devenir plus durable grâce à de meilleures décisions. En outre, l’éducation écologique est un sujet qui vous met en garde contre toutes les épidémies possibles que l’avenir possède.

L’éducation environnementale conduit à des individus conscients qui connaissent mieux les sources d’énergie renouvelables et les aide à comprendre le besoin et l’importance des ressources respectueuses de l’environnement. L’utilisation de sources durables comme la lumière du soleil, le vent, etc., qui est une source d’énergie décente et non contaminante, peut devenir courante avec l’aide de nos futurs dirigeants s’ils en sont conscients. Après tout, cette connaissance est fondamentale dans notre combat contre une augmentation de la température à l’échelle de la planète.

À l’heure actuelle, les étudiants ont besoin d’une réflexion et d’une conception savantes pour contextualiser les changements environnementaux et avoir la possibilité de poser des questions qui les aideront à donner de l’espoir à leur avenir. Encourager les enfants à l’éducation environnementale, ce n’est pas seulement les pousser à agir et à faire leur part pour leur situation actuelle, c’est aussi les préparer pour l’avenir car les enfants connaîtront l’enfance à une période où ils seront probablement responsables de créer dispositions relatives au changement environnemental.

« Il existe de nombreuses opportunités de faire du bien à la planète ; tout ce qui est requis est d’avoir un programme de cours repensé faisant partie intégrante du changement climatique, enseigné par des enseignants spécialisés.

(L’auteur est le fondateur de We The Planet. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.