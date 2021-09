Changement climatique : la retraite n’arrêtera pas les feux de forêt. Ces étapes peuvent renforcer la résilience.

Cela a été encore une autre année à couper le souffle pour les catastrophes. Alors que l’ouragan Ida a inondé un chemin de la Nouvelle-Orléans à New York, laissant dans son sillage des inondations et des pannes de courant, des incendies de forêt ont forcé des milliers de personnes à évacuer et ont envoyé une fumée étouffante à travers les États-Unis.

De telles catastrophes sont une réalité dans de nombreuses régions du pays, et les risques ne font qu’augmenter à mesure que l’activité humaine continue de réchauffer la planète. Pour ceux qui vivent en Occident à portée d’incendies dévastateurs, cela soulève une question difficile : dois-je rester ou dois-je partir ?

Un changement dans les conditions météorologiques entraînera des vents du nord en altitude qui amèneront la fumée des incendies de forêt dans le centre de l’AC jusqu’à SoCal. Ces cieux enfumés et brumeux entreront en scène aujourd’hui jusqu’à vendredi, en particulier pour nos régions du nord. #CAwx #fireWX pic.twitter.com/ms7fvYMre1 – NWS San Diego (@NWSSanDiego) 23 septembre 2021

Se retirer des zones dangereuses peut sembler être la solution évidente pour les personnes qui regardent de loin. Pourquoi rester dans la ligne de mire des incendies meurtriers ?

La réalité est beaucoup plus compliquée, car se retirer des zones à haut risque apporte ses propres problèmes. « Retraite gérée, relocalisation, c’est l’un des outils de la boîte à outils, et c’est un outil qui a beaucoup de coûts sociaux potentiels », a déclaré Aaron Clark-Ginsberg, chercheur en sciences sociales à la RAND Corporation qui étudie les catastrophes.

Si les gens décident de mettre des bâtons dans les roues, ils auront du mal à trouver refuge : à peu près toutes les régions des États-Unis seront confrontées aux impacts du changement climatique, qu’il s’agisse de pluies extrêmes, d’ondes de tempête ou de chaleur mortelle.

“Il n’y a aucun endroit qui n’est exposé à aucune catastrophe naturelle”, a déclaré Crystal Kolden, professeur adjoint étudiant les incendies de forêt à l’Université de Californie Merced.

Un nombre croissant d’experts veulent que les gens repensent ce que signifie se préparer au pire, en se concentrant sur les façons dont les incendies de forêt en Occident peuvent être gérés et contrôlés au fil du temps, plutôt que de simplement les éteindre le plus rapidement possible. Les tactiques anciennes comme les brûlages dirigés et les nouvelles méthodes telles que les matériaux résistants au feu se sont déjà révélées efficaces pour réduire les risques, mais elles restent terriblement sous-utilisées sur les vastes étendues du pays qui risquent de s’enflammer.

Ni reculer ni tenir bon face aux catastrophes climatiques n’est une option facile. Cependant, alors que de plus en plus de personnes sont confrontées à cette décision difficile, les Américains devraient être prêts à partager le fardeau. De nombreuses catastrophes aggravées par le changement climatique sont inévitables, mais les dirigeants locaux, étatiques et nationaux peuvent commencer à prendre des mesures pour réduire les dommages et empêcher les phénomènes naturels comme les incendies de forêt de se transformer en calamités.

Les risques d’incendie de forêt sont massifs et croissants, mais nous savons comment les gérer

Il y a au moins 4,5 millions de propriétés aux États-Unis à « risque élevé à extrême » d’incendie de forêt, selon une analyse de 2019 de Verisk, une société d’évaluation des risques. Plus de 2 millions sont en Californie seulement.

Le gigantesque incendie de Dixie qui brûle au nord du lac Tahoe et se referme sur 1 million d’acres a détruit plus de 1 300 structures à ce jour. L’incendie de Caldor de 216 000 acres a déjà brûlé plus de 990 structures. Au cours de la saison record des incendies aux États-Unis en 2020, près de 10 500 structures ont pris feu.

Beaucoup plus de personnes sont à risque. En Californie, plus de 11 millions d’habitants – environ un quart de la population de l’État – vivent dans des zones à haut risque d’incendie. De plus en plus de personnes s’installent dans des zones sujettes aux incendies alors même que le spectre d’incendies de forêt plus dévastateurs se profile, en partie grâce à des décennies de mauvaise gestion des terres, d’empiètement sur les terres sauvages et de changement climatique. Les incendies ne sont pas seulement plus fréquents le long de l’interface forêt-urbain, ils sont également plus dommageables pour les personnes et les biens.

À la base, le problème des incendies de forêt massifs découle, paradoxalement, d’un nombre insuffisant d’incendies réguliers. De nombreux écosystèmes à travers les États-Unis, mais en particulier dans l’Ouest, ont évolué pour faire face aux incendies à intervalles réguliers. Sans incendies, les paysages peuvent devenir envahis par des arbustes, des herbes et des arbres, fournissant une quantité écrasante de carburant lorsque le temps chaud et sec s’installe. Lorsqu’un incendie s’allume inévitablement, les incendies qui en résultent brûlent plus rapidement, plus chaud et sur une zone plus large incendies périodiques, posant un plus grand danger.

Pourtant, pendant des millénaires, les peuples autochtones ont non seulement vécu à côté du feu, mais l’ont également exploité pour des pratiques culturelles telles que l’entretien des sentiers, la culture vivrière et la récolte de matériaux. Cela signifie qu’il existe un précédent pour prospérer dans les zones sujettes aux incendies. Beaucoup de ces pratiques ont été arrêtées et les feux naturels supprimés pendant des générations, mais le retour des méthodes culturelles de médiation du feu et la conduite de brûlages dirigés peuvent aider à réduire le danger.

D’autres tactiques incluent l’éclaircissage des forêts, où les arbres de petit diamètre qui ont tendance à brûler plus facilement sont coupés dans une zone, laissant derrière eux des arbres plus gros et plus résistants au feu. Dans les collectivités, la construction d’un périmètre défendable autour des structures en enlevant la végétation inflammable peut également limiter les incendies.

En ce qui concerne les bâtiments, les codes qui exigent des matériaux et une conception résistants au feu peuvent aider à garantir que les maisons ne s’enflamment pas lorsque les braises atterrissent sur les toits.

Ensemble, ces mesures ne réduisent pas seulement le risque d’incendie, elles modifient également la nature des incendies eux-mêmes. Ces tactiques éliminent de nombreux ingrédients des incendies de forêt dévastateurs, tout en rendant les incendies moins intenses, brûlant les herbes et les arbustes du sous-étage plutôt que de déchirer la canopée des forêts. Les incendies de faible intensité ont également tendance à produire moins de fumée, atténuant l’un des effets les plus dangereux sur la santé des incendies majeurs.

À long terme, les décisions concernant l’emplacement de construction de nouvelles structures devraient tenir compte des endroits où des incendies réguliers sont nécessaires. Et le ralentissement du changement climatique peut aider à empêcher de nombreux contributeurs aux incendies de forêt de s’aggraver continuellement.

Que faudrait-il et que coûterait-il pour mettre ces tactiques en action ?

Bien que de nombreuses tactiques d’atténuation des incendies soient efficaces, elles ne sont pas bon marché. Il faut beaucoup de travail manuel pour éclaircir les forêts, effectuer des brûlages et couper des coupe-feu, et ils doivent être appliqués sur une vaste zone qui traverse les juridictions fédérales, étatiques et privées. Le US Forest Service estime qu’il en coûte environ 1 000 $ par acre pour réduire le risque d’incendie. L’agence rapporte que 80 millions d’acres de terres fédérales sont en retard pour les travaux d’atténuation des incendies. C’est plus que la superficie de l’Arizona.

Certaines régions ont décidé d’investir elles-mêmes dans la réduction des risques d’incendie de forêt. De nombreuses villes autour du lac Tahoe ont mis en œuvre une stratégie de réduction de la consommation de carburant depuis des années afin de devenir une communauté adaptée au feu. Le plan comprend des mesures telles que le brûlage dirigé et l’enlèvement de certains arbres, ainsi qu’une campagne de messages publics pour enseigner aux propriétaires comment construire un périmètre résistant au feu autour de leur maison et comment évacuer correctement si un incendie constitue une menace.

Lorsque l’incendie de Caldor s’est approché, des mesures défensives autour de communautés comme South Lake Tahoe ont permis aux gens d’évacuer. « South Lake Tahoe a fait énormément de travail de tous les côtés au cours des 10 à 15 dernières années, et cela a vraiment fait une différence », a déclaré Kolden, l’expert des incendies de forêt à l’UC Merced. « Cela a en fait modifié le comportement du feu au point que les pompiers ont pu le garder hors de la communauté et protéger les maisons. » De nombreux habitants ont été autorisés à rentrer chez eux quelques jours plus tard, lorsque les ordres d’évacuation ont été réduits à des avertissements.

Toutes les communautés à risque d’incendies de forêt ne peuvent pas se permettre de les atténuer par elles-mêmes. Des efforts ont été déployés pour intégrer les coûts de ces risques dans les tarifs d’assurance des biens, mais les gouvernements locaux n’ont pas beaucoup envie d’exiger une assurance incendie ou de couvrir une partie des coûts de réduction des risques dans les zones confrontées à de fréquents incendies. Un sondage de 2019 auprès de Californiens a révélé que seulement 36% des personnes interrogées étaient favorables à l’exigence d’une assurance contre les incendies de forêt.

Pour combler cet écart, la gestion des risques d’incendie de forêt devrait être une entreprise publique, a déclaré Kolden, semblable aux investissements réalisés pour prévenir les dommages causés par les tremblements de terre. Des États comme la Californie ont investi des millions de dollars au fil des décennies pour rendre les structures plus résistantes aux secousses, même si les tremblements de terre majeurs sont des événements rares. “Nous devons avoir le même niveau d’investissement public dans l’atténuation des incendies de forêt”, a déclaré Kolden. « Lorsque les incendies de forêt brûlent des communautés, nous en supportons tous le coût. »

L’idée est que si les contribuables couvrent collectivement les coûts initiaux de la prévention des pires incendies en construisant des périmètres et en ignifugant, ils peuvent éviter les coûts beaucoup plus importants d’incendies dévastateurs et incontrôlés qui déplacent des milliers de personnes et rendent le ciel rouge. Selon une estimation de 2010, chaque dollar investi dans l’atténuation des risques d’incendie de forêt rapporte 35 $ en bénéfices.

Plus tôt cette année, la Californie a annoncé plus de 500 millions de dollars pour les efforts de prévention des incendies de forêt. L’État a également conclu un accord avec le US Forest Service pour effectuer un traitement d’atténuation des incendies sur 1 million d’acres dans l’État par an. Mais à l’échelle de l’État, la réduction des incendies de forêt a en fait diminué et la Californie n’atteint pas ses objectifs. Un enchevêtrement de paperasserie juridique et une autorité peu claire sur ces plans ont ajouté plus d’obstacles. Les plans de réduction des risques peuvent donc s’essouffler, même avec de l’argent et des objectifs en place.

La retraite peut encore être nécessaire dans certains cas, mais ce n’est pas une solution simple ou facile

À mesure que le changement climatique s’intensifie, il peut devenir trop coûteux ou dangereux de vivre dans certaines régions, même avec certaines des interventions les plus agressives. Cela peut être le cas non seulement pour les zones confrontées à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations côtières, mais aussi pour certaines régions sujettes aux incendies.

Pour y faire face, certains experts appellent à davantage d’investissements pour éloigner délibérément les personnes du danger. Cette stratégie est appelée retraite gérée et, dans certains cas, cela signifie laisser derrière soi les maisons, les entreprises et les infrastructures. La retraite, tout comme le renforcement de la résilience, dépend d’actions collectives qui peuvent rendre le choix plus facile et moins coûteux.

“Il est important de garder à l’esprit que des retraites spontanées et imprévues ont déjà lieu partout dans le monde, alors que les gens prennent des décisions individuelles pour s’éloigner des zones menacées”, les chercheurs Katharine J. Mach de l’Université de Miami et AR Siders de l’Université du Delaware a écrit dans le New York Times. « La question n’est pas de savoir si nous voulons que la retraite se produise. Il s’agit de savoir si nous voulons que cela se produise de cette manière ad hoc, ce qui peut entraîner des quartiers en déclin, des maisons abandonnées et une dégradation des infrastructures.

Mais quand il s’agit de battre en retraite, il y a plus en jeu que la propriété. De nombreuses personnes vivant dans des zones vulnérables ont des liens sociaux et historiques forts avec leurs communautés. Déménager peut devenir une contrainte insupportable pour la santé mentale et la stabilité financière, il faut donc l’adhésion des personnes les plus directement touchées.

« Le facteur ultime [in] si nous devrions poursuivre la retraite gérée est : ces ménages et ces communautés veulent-ils partir ? » a déclaré Clark-Ginsberg, le spécialiste des sciences sociales. « S’ils sont réticents, si les communautés ne veulent pas déménager, la littérature sur la relocalisation montre que cela fait plus de mal que de bien.

L’éloignement des personnes des zones à haut risque n’est qu’une partie de l’équation. Lorsque des catastrophes surviennent, il est tout aussi crucial d’aider les communautés à se rétablir et d’aider les individus à reprendre leur vie en main.

Dans une crise mondiale, personne ne peut échapper à tous les risques ou éviter tous les dommages. Plutôt que d’essayer d’éliminer tous les problèmes potentiels, nous devrions nous préparer à vivre avec eux du mieux que nous pouvons. “Nous avons été coincés dans cet état d’esprit que nous devons nous séparer du risque”, a déclaré Clark-Ginsberg. « En réalité, nous sommes des produits du monde naturel. Nous sommes des produits du monde humain. Ces mondes contiennent des risques, et nous devons trouver comment y naviguer. »

