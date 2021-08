Changement climatique: le chef de l’IMD voit les événements météorologiques extrêmes devenir plus fréquents et plus intenses

in

Les précipitations totales de mousson sont restées en grande partie inchangées, ce qui signifie qu’il pleut beaucoup quand il pleut ou pas du tout quand il ne pleut pas.

Les événements extrêmes s’intensifieront et deviendront plus fréquents si les projections actuelles sont prises en compte, a déclaré le directeur général du département météorologique de l’Inde, le Dr Mrutyunjay Mohapatra. S’adressant à The Indian Express, il a attribué l’augmentation des températures mondiales à la fréquence accrue de tels événements.

Le Dr Mohapatra a déclaré que les températures mondiales avaient augmenté d’environ 1,2 degré Celsius par rapport à il y a 100 ans. L’augmentation correspondante en Inde a été d’environ 0,6 degré Celsius, la partie péninsulaire connaissant un changement plus faible que les parties est, centrale et nord du pays.

Le chef du département Met a déclaré lors de son entretien avec The Indian Express que la troposphère se réchauffait également, parallèlement à la température de surface, entraînant une plus grande capacité de rétention d’eau. Selon des études, une augmentation de température de 1 degré Celsius correspond à une capacité de rétention d’humidité supérieure de 7 %. Le Dr Mohaptara a déclaré que les précipitations augmenteront si la capacité de rétention d’eau de l’atmosphère augmente.

Selon le chef du bureau météorologique, la probabilité de fortes précipitations a augmenté. Des études ont également mis en évidence une fréquence accrue des épisodes de fortes précipitations – les précipitations cumulées sur une période de 24 heures étant supérieures à 15 cm. De tels événements sont en augmentation dans les ceintures tropicales mondiales, y compris en Inde, où la tendance est évidente dans le Gujarat, le Maharashtra, le Bengale occidental et l’Odisha.

Le Dr Mohapatra a déclaré que le nombre de précipitations légères ou modérées diminuait en moyenne, tandis que les événements de précipitations extrêmes augmentaient. Cependant, les précipitations totales de mousson sont restées en grande partie inchangées, ce qui signifie qu’il pleut abondamment lorsqu’il pleut ou pas du tout lorsqu’il ne pleut pas.

Il a pointé du doigt la ceinture centrale du pays où la tendance est plus prononcée. L’IMD a observé une baisse des précipitations sur le Jharkhand et le Kerala et les zones adjacentes. Cependant, l’activité pluviométrique a connu une augmentation dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental et certaines parties du Karnataka.

Alors que les vagues de chaleur ont augmenté dans le centre et le nord de l’Inde, les conditions de vague de froid sont susceptibles de diminuer en raison des températures plus élevées. Les éclairs ont également connu une augmentation, a déclaré le Dr Mohapatra, tout comme les orages en raison de la teneur en humidité atmosphérique plus élevée.

L’expert météorologique a ajouté que l’intensité des cyclones de la baie du Bengale n’a pas connu de changement significatif, mais les cyclones de la mer d’Arabie ont affiché une intensité croissante.

