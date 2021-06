Changement climatique : le déséquilibre énergétique sur Terre a doublé depuis 2005, provoquant un réchauffement de la planète

Les changements climatiques causent plusieurs problèmes partout dans le monde

Changement climatique: Dans ce que l’on peut appeler une révélation inquiétante, une étude menée par des scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a révélé qu’entre 2005 et 2019, le déséquilibre énergétique sur Terre avait doublé. Fondamentalement, le bilan énergétique de la Terre détermine le climat de la planète, et cette énergie fait référence au rayonnement du Soleil. Il existe un équilibre délicat entre la quantité de rayonnement solaire que l’atmosphère terrestre absorbe et le rayonnement infrarouge thermique que la planète libère dans l’espace. Si cet équilibre diminue, la Terre peut devenir plus froide, tandis qu’un changement positif dans l’équilibre peut réchauffer la Terre. Et tout comme les préoccupations des experts au cours des dernières décennies, le déséquilibre a doublé au cours de la période de 14 ans commençant en 2005, ce qui signifie que la Terre se réchauffe.

Changement climatique : que dit la recherche NASA-NOAA ?

La recherche, qui a été publiée dans la revue Geophysical Research Letters de l’AGU et accessible par Financial Express Online, a examiné les données de deux mesures indépendantes. La NASA a un Clouds and the Earth’s Radiant Energy System ou CERES, qui est un groupe de capteurs satellites qui mesurent l’énergie entrant et sortant de l’atmosphère terrestre. En dehors de cela, il existe un programme international appelé Argo qui maintient les données d’un réseau mondial de flotteurs océaniques. Les données d’Argo évaluent avec précision le taux de réchauffement des océans. La recherche a déclaré que jusqu’à 90 % de l’excès d’énergie lors d’un déséquilibre est absorbé par les océans, ce qui indique que le réchauffement de la Terre basé sur l’entrée et la sortie du rayonnement solaire devrait être en ligne avec le réchauffement des océans. .

L’auteur principal de l’étude et chercheur principal du CERES au Centre de recherche de la NASA en Virginie, Norman Loeb, a déclaré qu’il y avait un “vraiment très bon accord” entre les données et l’ampleur du déséquilibre énergétique sur Terre calculé par CERES et Argo. Cela a conduit les scientifiques à croire que le vaste déséquilibre du système terrestre et le changement climatique qui en résulte est un phénomène réel et pas seulement un « artefact instrumental ». Ces tendances sont donc assez alarmantes, ont noté les chercheurs.

Le déséquilibre et son effet boule de neige

L’augmentation des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane due aux activités humaines a conduit à piéger davantage de chaleur dans l’écosystème de la Terre plutôt que de s’échapper de l’atmosphère. Pour cette raison, la température de surface de la planète a augmenté et elle a commencé à faire boule de neige en d’autres problèmes climatiques comme la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, faisant monter le niveau de la mer. En dehors de cela, cela entraîne également une augmentation de la vapeur d’eau et des changements dans les nuages, ce qui conduit finalement à une nouvelle augmentation de la température de surface.

Ces phénomènes se combinent dans un cercle vicieux qui continue d’augmenter la chaleur sur l’écosystème. Le fait que, globalement, les forêts soient détruites au nom de l’urbanisation n’arrange en rien les choses.

Facteurs primaires de déséquilibre

Les chercheurs ont tenté de déterminer la cause principale du déséquilibre énergétique, et pour cela, ils ont étudié les changements dans les nuages, la vapeur d’eau, la sortie de lumière du Soleil, la lumière réfléchie par la surface de la Terre ou l’albédo de surface, les gaz traces ‘ contribution combinée, changements dans les distributions de température à la surface et dans l’atmosphère, et aérosols.

Ils ont déterminé que cette augmentation du déséquilibre énergétique a été causée en partie par la diminution des nuages ​​et de la glace de mer, provoquant une plus grande absorption de l’énergie radiative du Soleil. De plus, le forçage anthropique, qui signifie une augmentation des gaz à effet de serre en raison de l’activité humaine, travaille avec l’augmentation de la vapeur d’eau pour piéger le rayonnement sortant, contribuant également à ces changements.

Les chercheurs ont noté que l’oscillation décennale du Pacifique (PDO) est passée d’une phase froide à une phase chaude et ont noté qu’elle a peut-être également contribué de manière majeure à ce déséquilibre énergétique. Le PDO est un modèle de variabilité climatique du Pacifique et il fait basculer un volume massif d’eau dans l’océan Pacifique entre les phases froides et chaudes. Bien qu’il s’agisse d’une variabilité interne naturelle, les chercheurs ont déclaré qu’elle pouvait avoir un impact majeur sur le temps ainsi que sur le climat. Une phase chaude intense d’AOP avait commencé en 2014 et s’est poursuivie jusqu’en 2020.

Loeb a déclaré que le déséquilibre énergétique est donc probablement le résultat à la fois du forçage anthropique et de la variabilité interne. L’ampleur de l’augmentation, cependant, est toujours sans précédent, a noté le chercheur.

Changement climatique : une cause d’inquiétude

Les changements climatiques causent plusieurs problèmes dans le monde entier, et maintenant, les données de la NOAA indiquent que mai 2021 est à égalité avec mai 2018 comme le sixième mai le plus chaud jamais enregistré sur le globe. Il s’agit d’une statistique inquiétante pour une année déjà préoccupante, qui est jusqu’à présent classée comme la huitième année la plus chaude jamais enregistrée, ayant enregistré une augmentation de la température mondiale de 0,77 degré Celsius au-dessus de la température moyenne du 20e siècle.

