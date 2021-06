Changement climatique : le glacier de l’île Pine en Antarctique s’effondre à un rythme rapide

Moon a ajouté que des études successives ont confirmé que l’évolution du continent antarctique dépend de manière critique des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète. (Image représentative)

Au milieu de l’augmentation du réchauffement climatique, les climatologues perdent leur sommeil à cause d’un glacier critique de l’Antarctique qui se dirige vers la mer à un rythme plus rapide que jamais. Le glacier de Pine Island dans l’Antarctique occidental dans l’hémisphère sud perd sa masse de neige à un rythme extrêmement rapide depuis 2017. Une plate-forme de glace critique à proximité du glacier qui empêche le glacier de s’effondrer dans la mer montre également des signes de stress extrême et rupture progressive, a rapporté l’agence de presse Associated Press. L’effondrement du glacier de Pine Island, craignent les scientifiques, pourrait s’effondrer dans la mer plus tôt que prévu de plusieurs siècles et causer des ravages à travers le monde. Selon une étude menée par Friday’s Science Advances, la partie critique de la banquise qui empêche l’effondrement du glacier a reculé d’environ 20 kilomètres entre 2017 et 2020.

L’auteur principal de l’étude, Ian Joughin, également glaciologue à l’Université de Washington, a déclaré à AP que, selon les estimations, 20% de la banquise a déjà été perdu. Joughin a également déclaré qu’il ne serait pas surprenant que toute la plate-forme de glace succombe au glacier dans les prochaines années. L’étude a également révélé que le principal glacier de Pine Island s’avançait progressivement vers la mer à un rythme 12% plus rapide depuis 2017.

Pourquoi l’effondrement de Pine Island est-il si important ?

Le glacier de l’île Pine est l’un des deux principaux glaciers de l’Antarctique occidental, l’autre étant le glacier Thwaites. On estime que l’île Pine contient jusqu’à 180 000 milliards de glace, ce qui peut entraîner une élévation du niveau de la mer de 50 cm. Une élévation du niveau de la mer d’environ 50 cm est plusieurs fois supérieure à ce qui est nécessaire pour submerger la plupart des îles et villes côtières du monde telles que Mumbai, Singapour, entre autres.

Isabella Velicogna, spécialiste des glaces de l’Université de Californie à Irvine, a déclaré à AP que la fonte de Pine Island et de Thwaites était la plus grande inquiétude de la communauté scientifique. Velicogna a également déclaré qu’une fois que les deux glaciers s’effondreraient dans la mer, le reste de l’Antarctique occidental suivrait. Twila Moon, un scientifique de National Snow and Ice Data, a déclaré à AP que le développement signifiait la vulnérabilité du continent antarctique qui est un réservoir majeur pour l’élévation potentielle du niveau de la mer. Moon a ajouté que des études successives ont confirmé que l’évolution du continent antarctique dépend de manière critique des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète.

