Changement climatique : le mécanisme d’ajustement aux frontières carbone de l’Union européenne et son impact sur l’Inde

Le parasitisme et l’équité climatique sont les deux principaux problèmes à l’origine des difficultés à conclure des accords internationaux significatifs sur la réduction des émissions.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

Le changement climatique est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale. Il va de soi que s’il existe un fort intérêt commun à lutter contre le changement climatique, les efforts requis doivent être conciliés avec l’équité climatique, c’est-à-dire le fait que les pays ont contribué différemment au cumul des émissions de CO2 et que les pays les plus susceptibles d’être affectés par le changement climatique en seraient les moins responsables. Le parasitisme et l’équité climatique sont les deux principaux problèmes à l’origine des difficultés à conclure des accords internationaux significatifs sur la réduction des émissions.

Le Green deal européen fixe l’objectif d’une réduction de 55% des émissions de carbone par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, et de devenir un continent climatiquement neutre d’ici 2050. Le Parlement européen a donné le signal vert au plan de la Commission européenne visant à décarboner son économie en 2050, en approuvant le mécanisme d’ajustement aux frontières carbone proposé [CABM]. Le CBAM propose de réduire le risque de fuite de carbone et de niveler le terrain pour les industries de l’UE travaillant à décarboner leurs processus de production. Cela se fera en imposant un tarif carbone sur les produits à forte intensité de carbone tels que le ciment et l’électricité, importés par l’UE. Le CBAM devrait entrer en vigueur en 2026 avec un rapport déclaré en 2023.

L’argument avancé est que, comme cela élève sa propre ambition climatique et que des politiques environnementales et climatiques moins strictes prévalent dans les pays non membres de l’UE, il existe un risque élevé de « fuite de carbone », c’est-à-dire que les entreprises basées dans l’UE pourraient déplacer des productions à forte intensité de carbone à l’étranger vers profiter de normes fiscales laxistes, ou l’industrie de l’UE pourrait être remplacée par des importations à plus forte intensité de carbone. Une telle fuite de carbone peut déplacer les émissions en dehors de l’Europe et ainsi sérieusement saper les efforts climatiques de l’UE et du monde. Le CBAM égalisera le prix du carbone entre les produits nationaux et les importations et veillera à ce que les objectifs climatiques de l’UE ne soient pas remis en cause par la délocalisation de la production vers des pays aux politiques moins ambitieuses. L’UE fait ainsi pression pour la première taxe carbone aux frontières au monde sur les biens importés. Il prévoit de prélever la taxe de manière progressive à partir de 2026. Il oblige les entreprises non européennes exportant vers l’Europe à payer le même prix pour leur empreinte carbone en Europe que les entreprises européennes.

Comment fonctionne le mécanisme ? Il est indiqué que les importateurs de l’UE achèteront des certificats carbone correspondant au prix du carbone qui aurait été payé si les marchandises avaient été produites conformément aux règles de tarification du carbone de l’UE. Inversement, une fois qu’un producteur hors UE peut prouver qu’il a déjà payé la taxe carbone dans sa juridiction, le coût correspondant peut être déduit pour l’importateur de l’UE. L’objectif affiché du CBAM est de réduire le risque de fuite de carbone en encourageant les producteurs des pays tiers à verdir leurs processus de production.

Afin d’offrir aux entreprises et aux autres pays une sécurité juridique et une stabilité, la CBAM sera introduite progressivement et ne s’appliquera initialement qu’à un certain nombre de biens à haut risque de fuite de carbone : fer et acier, ciment, engrais, aluminium et production d’électricité. . Un système de déclaration s’appliquera à partir de 2023 pour ces produits dans le but de faciliter un déploiement sans heurt et de faciliter le dialogue avec les pays tiers, et les importateurs commenceront à payer un ajustement financier en 2026.

Le CBAM est censé être une amélioration du système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE. L’ETS est le premier système international d’échange de droits d’émission au monde et la politique phare de l’UE pour lutter contre le changement climatique. Il plafonne les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui peuvent être libérées par certaines industries. Il s’attaque également aux fuites, mais il freine également l’incitation à investir dans une production plus verte au pays et à l’étranger. L’intention du CBAM est de remplacer progressivement l’ETS ou de proposer une alternative. Pour le CBAM, les quotas gratuits seront progressivement réduits et supprimés à partir de 2026. De plus, jusqu’à leur suppression totale, en 2035, le CBAM ne s’appliquera qu’à la proportion d’émissions ne bénéficiant pas de quotas gratuits dans le cadre de l’EU ETS , garantissant ainsi que les importateurs sont traités de manière équitable par rapport aux producteurs de l’UE. Pour clarifier, les importateurs qui paient déjà des prix du carbone dans les pays d’origine ne seront pas facturés deux fois. En termes de revenus, les gains et les pertes de la CBAM sont faibles par rapport aux pertes de 53 milliards de dollars de revenu réel que l’UE subit en raison de l’imposition d’un prix national du carbone de 44 $ par tonne d’émissions de CO2 dans leurs économies.

L’augmentation de la tarification du carbone dans l’UE entraîne des fuites de CO2. Plus le prix du carbone est élevé, plus les fuites sont importantes. Avec les taxes sur le carbone, les réductions d’émissions et les pertes de production sont importantes dans l’UE. Sans CBAM, on estime que l’UE connaîtrait des fuites de carbone substantielles et une baisse des exportations. Avec une taxe carbone de 44%, la CBAM réduirait les fuites de plus de moitié, passant de 13,3% à 5,2%. Bien qu’il réduise les fuites de carbone et améliore les exportations de l’UE, la valeur du CBAM dans l’atténuation du changement climatique est limitée. Alors que le prix potentiel du carbone domestique de l’UE de 44 $ sur toutes les émissions réduit les émissions mondiales de 13% – et de 21% dans le cas d’un prix du carbone de 88 $ – l’introduction du CBAM ajoute 0,8% à 1,3% seulement. Par conséquent, à terme, la réduction du CO2 viendra principalement de la tarification nationale du carbone.

Plusieurs partenaires commerciaux de l’UE, en particulier les pays en développement, dont l’Inde, ont déjà relevé l’impact sur leurs exportations et leur compétitivité. Selon l’étude de la CNUCED, pour la plupart des pays, cela peut ne pas être le cas. La réduction moyenne simple des exportations des pays en développement dans les secteurs ciblés n’est que de 1,4 % lorsque le CBAM est mis en œuvre avec une taxe de 44 $ la tonne, et un peu moins de 2,4 % lorsqu’il est mis en œuvre avec une taxe de 88 $ la tonne. Les pays en développement ont pourtant crié au scandale : alors que l’ETS fait peser la charge sur l’industrie nationale, la CBAM fait porter le fardeau aux exportateurs étrangers faisant craindre une augmentation des taxes et une incompatibilité avec les règles de l’OMC (Organisation mondiale du commerce).

Certes, sans CBAM, les pays en développement en tant que groupe bénéficient d’une augmentation des prix du carbone dans l’UE et de la perte de production qui en résulte, en capturant une partie du marché et en augmentant leurs exportations. Ce gain sera partiellement neutralisé par l’introduction de la CBAM (en revanche, l’exemption aux PMA et PEID les aide à augmenter légèrement leurs exportations, bien que partant d’une base faible). Par conséquent, alors que certains pays auront besoin d’un soutien pour intégrer les technologies vertes, d’autres encore peuvent nécessiter une période de transition en douceur. L’étude de la CNUCED indique que, parmi les principaux pays du G20, la Russie et la Chine seraient plus touchées en raison de la forte intensité carbone dans la production, tandis que la Turquie et l’Inde deviendraient plus attractives en raison des processus de production à faible émission de carbone dans ce secteur. Cela nécessite une vérification.

Du point de vue du développement, le CBAM promeut la réduction des émissions de GES des partenaires commerciaux, mais il ferait également bien de se concentrer sur la manière de poursuivre cet effort. La réduction de ces émissions nécessitera des processus de production et de transport plus efficaces. Cela peut être fait, entre autres, en utilisant une partie des revenus générés par le CBAM pour injecter des technologies de production plus propres dans les pays en développement dans les secteurs ciblés. Des pays comme l’Inde peuvent chercher à internaliser eux-mêmes les coûts du carbone plutôt que d’être soumis à des taxes sur le carbone dans d’autres juridictions. Cela nécessitera un financement technologique pour inciter les industries des pays en développement à adopter des alternatives telles que l’énergie solaire et les moteurs à hydrogène, qui ont un impact moindre sur l’environnement. Ces mesures supplémentaires peuvent réduire, voire éliminer, les écarts entre pays développés et pays en développement.

La sensibilité de la production aux taxes carbone est telle que dans une situation idéale, si une taxe carbone est imposée à l’échelle mondiale, dans tous les pays et tous les secteurs, les émissions mondiales totales chuteraient considérablement, déclare la CNUCED. Cela rendrait le CBAM superflu et inutile. À l’avenir, l’UE comprendra que des initiatives supplémentaires pour des technologies de production plus propres sont une condition sine qua non pour une économie mondiale plus verte et pour un système commercial plus inclusif.

L’UE est un important partenaire commercial, technologique et d’investissement de l’Inde. L’Inde et l’UE ont un partenariat stratégique fondé sur des intérêts mutuels et des valeurs communes. Nous avons un cadre de dialogue global entre les secteurs. L’UE aborde les relations avec l’Inde sur la base de l’égalité : elle considère l’Inde égale à ses 27 constituants, parmi les pays les plus développés au monde. Les normes strictes de l’UE ont contribué à améliorer la qualité de la fabrication indienne. Lorsque je discutais avec la Commission européenne au nom de l’industrie indienne, ils répondaient que les importations en provenance d’Inde n’étaient pas moins qualitatives que les produits allemands ! Asseyons-nous dans une salle avec les eurocrates, un corps de diplomates hautement professionnels, et réglons cela. La Commission européenne aime négocier un accord juste et équilibré avec ses partenaires.

(L’auteur est une ancienne ambassadrice indienne. Elle a également été conseillère/ministre chargée de la politique commerciale à l’ambassade de l’Inde à Bruxelles, accréditée auprès de l’UE, de la Belgique et du Luxembourg. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express En ligne.)

