Changement climatique: le monde dépend d’une Inde à faible émission de carbone

Par Deepali Khanna

D’ici 2027, l’Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde. Personne ne remet en question son droit au développement, ni le fait que ses émissions actuelles par personne sont minimes. Mais lors de la construction de la nouvelle Inde pour ses 1,4 milliard d’habitants, qu’elle dépende du charbon et du pétrole, ou de l’énergie propre et verte sera un facteur majeur pour savoir si le réchauffement climatique peut être apprivoisé.

Ce qui est clair, c’est qu’une transition sobre en carbone est dans le meilleur intérêt à long terme du pays. L’Inde est extrêmement vulnérable au changement climatique, avec des températures de référence élevées qui la rendent particulièrement sensible au réchauffement supplémentaire. Il possède également un long littoral susceptible d’intensifier les ondes de tempête cycloniques et l’élévation du niveau de la mer. S’ajoutent à cela les facteurs anthropiques de pollution galopante, une vaste économie informelle, un développement non planifié et un manque de préparation aux catastrophes.

De nombreuses catastrophes naturelles récentes mettent en évidence et préfigurent le risque accru de l’Inde par les effets du changement climatique exacerbés par ses choix de développement. Les vagues de chaleur de 2015 et 2016, les inondations extrêmes au Kerala en 2018 et 2019, la dévastation dans les Sundarbans par le Super Cyclone Amphan en 2020, et les glissements de terrain et les crues soudaines dans l’Uttarakhand en 2021. Ceux-ci ont non seulement causé de lourdes pertes de vies et de moyens de subsistance, mais ont également causé des dommages importants aux infrastructures telles que les routes, les habitations et les réseaux électriques.

La pièce manquante du puzzle de l’adaptation au climat

Dans les années à venir, l’Inde aura besoin de politiques qui non seulement réduisent la pollution et les émissions de carbone, mais également la précarité énergétique et créent des emplois pour sa main-d’œuvre croissante. Dans le même temps, il doit s’adapter aux changements climatiques déjà en cours.

Dans ce contexte, le déploiement massif de la technologie des énergies renouvelables distribuées (ERD) dans toute l’Inde est une panacée qui peut faciliter les objectifs de développement de l’Inde, en fournissant à tous un accès à une énergie propre et fiable, tout en limitant les futures émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ce faisant, l’Inde pourrait suivre la voie du Sénégal – où le déploiement de l’ERD s’est avéré être une clé qui a ouvert de nombreux verrous. À l’instar de l’Inde, le Sénégal est très vulnérable aux événements météorologiques extrêmes et par la suite aux effets du changement climatique. Ils ont développé plusieurs politiques et lois liées à l’ERD depuis qu’elle a donné la priorité aux énergies renouvelables au niveau national en 2008.

Les politiques suivies dans l’ERD visent non seulement à accroître l’accès à l’énergie pour les personnes mal desservies, mais aussi à minimiser la dégradation de l’environnement et à améliorer la capacité d’adaptation.

Ainsi, faire de l’ERD une réponse politique logique en grande partie parce qu’il respecte les aspirations de développement durable de l’Inde sans aucune contribution significative aux émissions de GES est vital. Malgré ses avantages évidents sur les fronts de l’atténuation et de l’adaptation, pourquoi ne lui a-t-on pas réservé une place à la table des grandes négociations sur le financement climatique?

La nécessité de revitaliser les investissements DRE

Il est important de noter que bien que des progrès significatifs aient été accomplis dans le financement de projets d’énergie renouvelable à grande échelle au fil des ans, les tendances d’investissement ne sont pas entièrement alignées sur les besoins futurs. Les projets d’ERD sont souvent négligés par les investisseurs climatiques et les décideurs parce que la plupart des projets distribués sont à petite échelle et dispersés. De plus petits investissements dans plusieurs projets augmentent les coûts administratifs et de suivi pour les investisseurs. Les politiques et réglementations défavorables – y compris les régimes fiscaux et de subventions qui favorisent les combustibles fossiles – sont également dissuasives dans de nombreux cas.

La création d’opportunités d’investissement et la réalisation des ambitions d’un mix énergétique durable nécessiteront cependant un changement radical des attitudes sociétales. Il incombe aux gouvernements, aux entreprises et aux investisseurs – tous ensemble – de penser à long terme et de prendre des mesures décisives audacieuses pour assurer un avenir plus durable. Pour répondre aux besoins des millions de personnes dans les pays à faible revenu, qui n’ont pas accès à l’électricité, les investissements mondiaux annuels doivent quadrupler, passant de 4,5 milliards de dollars actuellement à 17,5 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Selon la Banque mondiale, un investissement respectueux du climat de 1 USD, en moyenne, rapporte 4 USD en de nombreux avantages qui changent la vie.

Avec le «Sommet des dirigeants sur le climat» virtuel à l’occasion de la Journée de la Terre (22 avril) et la COP26 prévue plus tard cette année, les dirigeants du monde ont la possibilité de tracer une nouvelle voie ou d’apporter des modifications à leur itinéraire actuel, pour leurs voyages. vers la durabilité et l’adaptation au changement climatique. Les arguments en faveur de l’ERD – sur la base de son potentiel de décarbonation de l’approvisionnement et de l’utilisation de l’énergie, de la résilience climatique et de la réalisation de l’ODD 7 – doivent être fortement renforcés lors de ces sommets.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, jusqu’en 2030, les sources d’énergie renouvelables alimenteront environ 60% des nouvelles connexions d’accès, principalement via des mini-réseaux. Dans les années à venir, l’Inde pourrait bien montrer la voie en démontrant l’impact de l’ERD sur les économies en développement. Les objectifs en matière d’énergie renouvelable que l’Inde s’est fixés – installer 175 GW de capacité d’énergie propre d’ici 2022 et 450 GW d’ici 2030 – peuvent être atteints beaucoup plus rapidement et avec de plus grands avantages, avec l’aide de projets DRE.

L’auteur est directeur général, Bureau régional Asie, The Rockefeller Foundation

