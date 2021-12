De loin, ces maisons en terre ressemblent peut-être aux maisons de boue des civilisations d’antan, mais elles pourraient un jour être l’avenir de l’habitat. Conçues par l’architecte Mario Cucinella, les maisons TECLA, ou maisons créées avec de la technologie et de l’argile, utilisent une « technologie de construction de pointe » et peuvent aider à lutter contre le sans-abrisme et les communautés déplacées après des urgences ou des catastrophes naturelles.

M. Cucinella a dit : « Nous aimons penser que TECLA est le début d’une nouvelle histoire.

« L’esthétique de cette maison est le résultat d’un effort technique et matériel ; ce n’était pas une démarche uniquement esthétique.

Il a déclaré que l’objectif était de créer un village qui aiderait l’Europe à atteindre zéro émission nette.

Le premier ensemble de maisons en forme de dôme a déjà été créé à Massa Lombarda, près de Ravenne en Italie, à l’aide de plusieurs imprimantes 3D fonctionnant simultanément.

Certaines des maisons les plus élémentaires prendraient environ 200 heures à imprimer et seraient construites en couches sans avoir besoin d’échafaudage.

Les maisons sont généralement constituées de deux structures rondes et bulbeuses fusionnées, tandis qu’à l’intérieur se trouvent un salon, une salle de bain et une chambre, ainsi que des meubles comme des tables et des chaises.

Selon M. Cucinella, la beauté de cette conception est qu’en cas de catastrophe naturelle, il n’aurait qu’à envoyer une imprimante 3D au village qui commencerait immédiatement à réparer les maisons endommagées.

La conception de ces maisons imprimées en 3D peut également être modifiée en fonction du type de défis naturels auxquels la région est confrontée, comme les tsunamis, les tremblements de terre ou les inondations.

L’avertissement a été émis après la tenue du sommet sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse, le mois dernier.

Le Comité sur le changement climatique (CCC) affirme qu’au rythme actuel, le Royaume-Uni contribuera à une élévation de température catastrophique de 2,7 °C d’ici 2100.

Il dit que cela pourrait – en théorie – être ramené à un peu moins de 2C.

Mais cela ne pourrait se produire que si les ministres acceptent des politiques plus strictes et si d’autres pays réduisent également leurs émissions.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il atteindra tous ses objectifs en matière de changement climatique.