Changement climatique : le tout premier rapport américain sur le réchauffement climatique inclut l’Inde dans 11 pays très vulnérables – vérifiez les détails

Le rapport comporte également une section qui discute de qui a la responsabilité d’agir.

Rapport des renseignements américains sur le changement climatique : L’évaluation du renseignement américain sur le changement climatique a été publiée et, selon le rapport, l’Inde et le Pakistan font partie des 11 pays les plus vulnérables en termes de capacité à se préparer et à réagir à l’impact environnemental et social du changement climatique. La toute première estimation du renseignement national (NIE) des États-Unis sur la question du changement climatique a été publiée, et elle ajoute que l’Inde, ainsi que la Chine, joueront un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire d’augmentation des températures mondiales. D’un autre côté, le rapport a minimisé le rôle que le monde occidental a joué dans le problème du changement climatique.

Pourtant, le rapport a averti que la possibilité de tensions géopolitiques et le risque pour la sécurité nationale des États-Unis sont présents en raison du réchauffement climatique à l’horizon 2040. Le rapport indique que si la Chine est le premier émetteur, l’Inde est au quatrième rang. , et a ajouté que les émissions totales et par habitant de ces deux pays sont en augmentation. Il a également déclaré que les États-Unis et l’UE sont les deuxième et troisième plus gros émetteurs et que leurs émissions totales et par habitant sont en baisse.

Cependant, le rapport reconnaît que l’Inde et la Chine intègrent des sources d’énergie renouvelables et à faible émission de carbone. Néanmoins, il a déclaré qu’il y avait plusieurs facteurs en raison desquels le remplacement du charbon par des sources d’énergie respectueuses de l’environnement serait limité en Chine et en Inde. «Ils doivent moderniser leurs réseaux, avoir des coûts irrécupérables qui rendent l’utilisation du charbon relativement moins chère par rapport à d’autres sources d’énergie, veulent minimiser la dépendance à l’égard des importations de carburant pour des raisons de sécurité nationale et essaient d’apaiser les circonscriptions nationales qui dépendent de l’industrie du charbon. pour les emplois », a-t-il déclaré.

Le rapport, qui a été consulté par Financial Express Online, a déclaré: «L’Inde augmentera presque certainement ses émissions à mesure qu’elle se développe économiquement. Les responsables indiens ne se sont pas engagés sur une date cible de zéro net et ont plutôt appelé les pays à économie plus importante à réduire leurs émissions. »

Le rapport comporte également une section qui discute de qui a la responsabilité d’agir. La section dépeint les pays en développement sous un jour quelque peu négatif. « Nous estimons que le fossé diplomatique de longue date entre les contributions attendues des pays développés et des pays en développement persistera. La plupart des pays en développement continueront presque certainement de soumettre des objectifs conditionnels, arguant que les pays développés doivent fournir une aide financière substantielle – comme le demande l’Accord de Paris – des transferts de technologie et une aide au renforcement des capacités pour qu’ils atteignent leurs objectifs de CDN », a-t-il déclaré.

« Les pays en développement continueront de demander plus d’argent pour atténuer et s’adapter au changement climatique, arguant que l’incapacité des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 a entravé leur capacité à prendre des mesures sérieuses », a-t-il ajouté.

Cependant, il a également souligné un défaut générique. « En outre, les pays continueront probablement à présenter des données favorables ou à comparer leurs réductions par rapport à une année de référence choisie à leur avantage. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.