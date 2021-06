Changement climatique : l’élévation du niveau de la mer pourrait provoquer une érosion côtière majeure dans les îles Lakshadweep d’ici 2030

Le groupe d’îles compte 36 îles de formation de coraux et de récifs et il est situé dans la mer d’Arabie avec une superficie totale de seulement 32 km².

Lakshadweep, élévation du niveau de la mer : Dans une étude inquiétante, les scientifiques de l’IIT Kharagpur ont estimé que de nombreuses îles autour de Lakshadweep pourraient subir une érosion côtière. L’étude, qui a été menée dans le cadre du Département des sciences et de la technologie, a révélé que le niveau de la mer autour du groupe d’îles ouest pourrait augmenter de 0,4 mm à 0,9 mm par an. Cela pourrait non seulement conduire à l’érosion côtière de nombreuses îles, mais pourrait également conduire à la submersion d’îlots plus petits, selon un rapport publié dans IE. Le groupe d’îles compte 36 îles de formation de coraux et de récifs et il est situé dans la mer d’Arabie avec une superficie totale de seulement 32 km².

Les îles sont de faible altitude, l’altitude minimale étant inférieure à 1 mètre au-dessus du niveau moyen de la mer et l’altitude maximale comprise entre 4 et 6 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.

Sur ces 36 îles, seulement 10 ont été habitées et ce sont celles que les chercheurs ont étudiées. Le rapport indique que les scientifiques ont examiné différents modèles de changement climatique pour évaluer l’amplitude de l’élévation du niveau de la mer, et une projection de différents scénarios concernant les gaz à effet de serre a été réalisée dans l’étude, qui a été publiée dans la revue Regional Studies in Marine Science. Les résultats montrent que toutes les îles seraient affectées par cette élévation du niveau de la mer, certaines étant plus touchées que les autres.

Le rapport cite l’un des principaux auteurs de l’étude, Prasad K Bhaskaran de l’IIT Kharagpur, disant que les îles étaient déjà touchées par l’élévation actuelle du niveau de la mer. Il a ajouté que de nombreux pays ont des mesures pour protéger les côtes contre l’érosion, et même si l’Inde a également pris certaines mesures, elles n’étaient pas adéquates, ajoutant que d’ici 2030, l’équipe s’attendait à ce que les îles soient touchées de manière importante par l’érosion côtière ce qui poserait des problèmes aux habitants de l’UT.

Bhaskaran a ajouté qu’il était urgent de prendre des mesures de protection côtière, tout en disant qu’il pourrait y avoir deux types de mesures différents – des mesures douces comme la création de mangroves seraient plus efficaces de l’avis de l’équipe, tandis que des mesures dures comme la création de digues seraient être beaucoup plus cher.

Des pertes de terres importantes ont été prévues pour les îles Chetlat et Amini, estimant qu’à Amini, la perte de terres se produirait dans environ 60 à 70 % du littoral actuel, et ce chiffre pour Chetlat est de 70 à 80 %. En dehors de cela, l’élévation du niveau de la mer pourrait également avoir un impact sur l’île de Minicoy et la capitale Kavaratti, avec une perte de terres sur environ 60% du littoral. Non seulement cela, mais le seul aéroport de Lakshadweep, situé à l’extrémité sud de l’île d’Agatti, est également susceptible d’être endommagé à cause de cela, a ajouté le rapport.

