Changement climatique : les craintes alors que le mois de juillet le plus chaud que le monde ait connu – La Terre sur une trajectoire «perturbante» | Sciences | Nouvelles

Les températures de surface des terres et des océans étaient près de 0,9 °C plus élevées que la moyenne de 15,8 °C, battant le précédent record établi en juillet 2016. C’est tout simplement le mois le plus chaud que le monde ait connu depuis le début des records modernes il y a 142 ans.

La National Ocean and Atmospheric Administration (Noaa) a confirmé le nouveau record, démontrant que l’urgence climatique s’est propagée à tous les coins de la Terre.

“Dans ce cas, la première place est le pire endroit où être”, a déclaré Rick Spinrad, administrateur de Noaa, au Guardian.

“Juillet est généralement le mois le plus chaud au monde de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé en tant que juillet et mois les plus chauds jamais enregistrés. Ce nouveau record s’ajoute à la voie inquiétante et perturbatrice que le changement climatique a tracée pour le monde. »

Cela survient au milieu de la semaine infernale que le sud de l’Italie a endurée alors que l’anticyclone “Lucifer” a ravagé l’île de Sicile.

LIRE LA SUITE: Une carte des inondations stupéfiante expose des zones qui pourraient être sous-marines d’ici 2030

Le rapport du GIEC a également constaté que les cinq dernières années ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850.

Les vagues de chaleur et autres températures extrêmes sont “presque certainement” devenues plus fréquentes, le rapport citant l’influence humaine comme “très susceptible” d’être la cause de la fonte des glaciers.

Avec des températures record dans le monde, l’Europe est aux prises avec des vagues de chaleur étouffantes et des incendies de forêt.

Aux États-Unis, les gens ont connu des températures élevées suivies de sécheresses et d’incendies de forêt.

Le Noaa a prédit qu’il est “très probable” que 2021 fasse partie des dix années les plus chaudes jamais enregistrées.