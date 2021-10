Changement climatique : les MPME devraient-elles payer pour l’objectif de zéro émission nette du monde occidental ?

L’Inde abrite 6,3 millions de MPME. Ce n’est qu’avec la participation active des MPME que la course au net-zéro peut être gagnée.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les récentes inondations aux États-Unis et en Allemagne, les sécheresses en Afrique et les incendies de forêt en Australie ont tous été attribués au changement climatique. Ceux-ci provoquent des perturbations importantes pour les entreprises. Une grande partie du changement climatique est le résultat des émissions de gaz à effet de serre (GES) des usines. L’Accord de Paris de 2015 a souligné la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Notre planète doit être nette zéro pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. En termes simples, net-zéro est l’équilibre entre la quantité de gaz à effet de serre produite et la quantité retirée de l’atmosphère.

Il existe deux façons d’atteindre le zéro net : soit en réduisant la production de GES, soit en éliminant les GES de l’atmosphère en capturant le carbone créé pendant les processus de production ou en plantant plus d’arbres.

La révolution industrielle, qui a commencé en Europe et s’est déplacée aux États-Unis, a entraîné un changement radical dans la vie des gens. Un argument est souvent avancé que les pays occidentaux qui ont été industrialisés plus tôt n’ont pas réalisé l’impact des émissions et que leur progrès économique s’est fait au détriment de la planète. Aujourd’hui, à l’heure où les pays en développement progressent économiquement, leurs niveaux d’émissions sont scrutés à la loupe.

La taxe carbone et d’autres politiques commerciales sont mises en œuvre qui pourraient réduire le rôle des pays en développement dans le commerce mondial et entraver leur progrès économique. Cependant, les pays développés sont prospères et ont les ressources pour se permettre des objectifs nets zéro. D’un autre côté, les pays moins développés ne peuvent pas se permettre les dépenses nécessaires. Ils n’ont pas non plus la capacité technologique d’atteindre les objectifs nets zéro. Ainsi, les nations développées devraient payer pour le reste du monde.

Il y a un contre-argument selon lequel la planète appartient à tout le monde – pas au monde occidental seul. Les séquelles du réchauffement climatique n’épargneront personne. La responsabilité de sauver la planète incombe à chaque nation. Le fardeau ne repose pas uniquement sur les nations développées. Indiscutablement, le monde occidental dispose de plus de ressources, à la fois financières et technologiques. La fenêtre de temps pour atténuer le risque climatique se rétrécit rapidement. Les objectifs nets zéro doivent être atteints d’ici 2050 ou avant. Les pays en développement doivent commencer à se ressaisir et ne pas attendre que les pays développés s’engagent. Lorsque les ressources et la technologie du monde occidental seront disponibles, cela contribuera à accélérer la course. La course au net zéro ne peut être gagnée que si tout le monde se rassemble.

Les activités de production des entreprises sont une source importante d’émissions de GES. Atteindre le net-zéro nécessite un effort concerté de toutes les entreprises. Tout comme le monde occidental est avantagé, les grandes entreprises sont relativement avantagées en ayant accès à la fois à la technologie et à la finance.

L’Inde abrite 6,3 millions de MPME. Ce n’est qu’avec la participation active des MPME que la course au net-zéro peut être gagnée.

Certes petit c’est beau, mais pas quand il s’agit de net zéro. Pour une petite ou moyenne entreprise, le parcours vers le net zéro peut être difficile. De nombreuses MPME font partie de chaînes d’approvisionnement. Ils agissent également comme une base de fournisseurs pour les grandes entreprises. Ainsi, les grandes entreprises ont un rôle et une responsabilité pour aider les plus petites à réduire leur empreinte carbone individuelle et collective.

Les MPME sont confrontées à plusieurs obstacles sur la voie du net-zéro. Beaucoup d’entre eux ne sont pas propriétaires de leurs installations, ce qui rend difficile la mise à niveau vers un système écoénergétique, et les propriétaires ne veulent pas non plus faire ces investissements. Les MPME ne peuvent pas se permettre une personne dédiée pour s’occuper des questions environnementales, contrairement aux grandes entreprises avec des équipes dédiées. En se conformant à la réglementation en place, ils parviennent à peu près à s’en sortir. Un autre défi pour les petites entreprises et les entrepreneurs est de recevoir une formation adéquate sur la durabilité pour les aider à définir et à atteindre des objectifs de durabilité. Bien que ces problèmes ne soient pas particuliers aux pays en développement, ils deviennent plus pertinents.

Une approche à plusieurs volets est nécessaire pour amener les MPME à atteindre les objectifs nets zéro. Premièrement, les grandes sociétés d’achat doivent prendre en charge les participants de leur chaîne d’approvisionnement. Ils peuvent les soutenir en leur apportant un soutien financier sous forme de prêts et de subventions. Les MPME peuvent également fournir une éducation et une formation pour définir des objectifs nets zéro et des mécanismes pour les atteindre. Plusieurs outils en ligne peuvent aider les MPME à mesurer et suivre leur empreinte carbone. Deuxièmement, le gouvernement doit soutenir les MPME en offrant des avantages fiscaux et des subventions pour soutenir leur passage au zéro net. Enfin, les ONG et autres agences peuvent soutenir les MPME dans leurs efforts pour atteindre le zéro net.

Un autre maillon essentiel dans la réalisation des objectifs nets zéro est la logistique. Le transport joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. La décarbonisation de la logistique à travers tous les éléments du fret, des centres de livraison et de la livraison du dernier kilomètre aura un impact sur les émissions de GES.

Les grandes entreprises qui envisagent de décarboner leurs chaînes d’approvisionnement et d’atteindre leurs objectifs nets peuvent concentrer leur attention sur :

Créer de la transparence: Ceci peut être réalisé en construisant des données de référence sur les émissions et en échangeant des informations avec les fournisseurs. Ils peuvent aider les fournisseurs à définir leurs objectifs de périmètre 1, 2 et 3. Optimisation des émissions de GES: Les produits peuvent être repensés pour la durabilité tout en concevant simultanément la chaîne de valeur et la stratégie d’approvisionnement durable. Engager les fournisseurs: Cela peut être fait en intégrant des mesures d’émission dans les achats et le suivi des performances. Les grandes entreprises doivent également travailler avec les fournisseurs pour résoudre leurs problèmes de durabilité. Construire l’écosystème: Créer un écosystème qui valorise la durabilité et crée une culture pour les meilleures pratiques, la défense des certifications, etc. Créer des structures de gouvernance: Une structure de gouvernance qui aligne les incitations internes pour favoriser la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Il existe suffisamment de mécanismes pour garantir que la réalisation des objectifs nets zéro ne soit pas un fardeau pour les seuls pays occidentaux. La planète appartient à chacun d’entre nous, et il devrait être de la responsabilité de tous de lutter contre la crise climatique. Les MPME ont un rôle essentiel à jouer pour assurer un monde durable avec des entreprises plus grandes qui peuvent aider les petites entreprises dans leur quête collective du net-zéro.

Utkarsh Majmudar est membre du conseil des gouverneurs de l’IIM Raipur. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

