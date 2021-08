Feu de forêt en Turquie: Blaze “engloutit” la route le cinquième jour

Et un professeur des sciences de la Terre de la Royal Society a prévenu qu’il y aurait probablement plus à venir si nous continuons sur cette trajectoire. Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a montré que des efforts environnementaux immédiats et à grande échelle doivent être déployés pour « éviter une catastrophe climatique ».

Il a révélé que la température de surface mondiale était de 1,09 °C plus élevée que pendant la décennie 2011-2020 – par rapport à 1850-1900.

S’adressant à Express.co.uk, Eric Wolff, professeur de sciences de la Terre à la Royal Society et à l’Université de Cambridge, a averti que les catastrophes naturelles affecteraient la Terre plus intensément et régulièrement si la Terre continue de se réchauffer.

“Pour la plupart, il n’y a pas de seuil en dessous duquel nous n’obtenons aucun effet et au-dessus duquel tout est une catastrophe, mais plus nous nous réchauffons, plus nous lirons souvent sur les incendies, les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur”, a déclaré le professeur Eric. dit Wolff.

En Sicile, en Italie, les températures enregistrées ont atteint 48,8 °C – et certains pensent que ces températures sont les plus chaudes de l’histoire européenne.

Le record n’a pas encore été officiellement vérifié par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), mais briserait le précédent record de 48C – établi à Athènes en 1977.

Un anticyclone a été étiqueté “Lucifer” alors qu’il traversait la ville du sud-est de la Sicile, Syracuse.

Si le monde se réchauffe de quatre degrés supplémentaires, les fortes précipitations qui se produisaient une fois par décennie se produiraient presque trois fois plus souvent, suggère le rapport du GIEC.

Le type de vague de chaleur qui se produit une fois tous les 50 ans se produirait presque chaque année, ont averti les chercheurs.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP26, se tiendra à Glasgow en novembre (Image: .)

Le professeur Wolff a ajouté : « S’il fait plus chaud et que le sol est plus sec, la probabilité d’incendies de forêt est beaucoup plus élevée.

« En d’autres termes, le type de catastrophe naturelle que nous verrions est similaire à celui d’aujourd’hui, comme les inondations, les vagues de chaleur, les sécheresses, les incendies de forêt, mais ils se produiraient beaucoup plus souvent, certains seraient plus intenses qu’avant, et ils commenceraient se produire dans des régions qui n’en ont jamais fait l’expérience auparavant.

En Algérie, au moins 25 soldats sont morts dans des incendies de forêt alors qu’ils tentaient de sauver les habitants des villages à l’est de la capitale.

Mardi soir, le président a annoncé qu’au moins 17 civils sont morts dans les incendies.

Les habitants de l’île grecque d’Eubée ont été contraints de fuir leurs maisons et d’évacuer l’île par bateau alors que les incendies se propageaient de manière incontrôlable.

Plus de 2 000 résidents ont maintenant été évacués de leurs maisons et les autorités locales lancent un appel pour plus d’aide.

Le rapport du GIEC a révélé que les cinq dernières années ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850.

Par rapport à 1901-1971, le taux récent d’élévation du niveau de la mer a presque triplé.

Les vagues de chaleur et autres températures extrêmes sont “presque certainement” devenues plus fréquentes, et l’influence humaine est “très susceptible” d’être la cause de la fonte des glaciers.

Cependant, les scientifiques ont déclaré que, bien que ce rapport soit préoccupant, il y a encore de l’espoir que la crise puisse être évitée au cours de la prochaine décennie.

« Si nous unissons nos forces maintenant, nous pouvons éviter une catastrophe climatique », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

« Mais, comme le rapport d’aujourd’hui l’indique clairement, il n’y a pas de temps pour les retards et pas de place pour les excuses.

« Je compte sur les chefs de gouvernement et toutes les parties prenantes pour faire de la COP26 un succès. »

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP26, se tiendra à Glasgow en novembre.