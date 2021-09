in

L’ouragan Ida a frappé la Louisiane, laissant certaines parties de l’État sans électricité pendant les deux prochaines semaines, car la tempête a été l’une des pires à frapper l’État. La tempête a été alimentée par les eaux plus chaudes du golfe du Mexique, car elle a pris suffisamment de vitesse pour être classée comme ouragan de catégorie 4 et le deuxième ouragan le plus destructeur à avoir frappé la Louisiane.

La seule tempête qui a dépassé les dégâts d’Ida a été l’ouragan Katrina en 2005.

Le Dr Shuai Wang, associé de recherche à l’Imperial College de Londres, a déclaré à Express.co.uk : « Premièrement, il s’est intensifié extrêmement rapidement pour atteindre une intensité d’atterrissage très élevée.

«En ce sens, il a été l’un des ouragans les plus destructeurs et les plus coûteux du golfe du Mexique qui a touché terre.

“Deuxièmement, il a connu une vie généralement longue après avoir touché terre en Louisiane, ce qui a provoqué des risques d’inondation dévastateurs sur la côte nord-est des États-Unis avant de retourner dans l’océan.”

Des études ont montré que le réchauffement de l’océan a absorbé environ 90 pour cent de la chaleur excédentaire de la planète créée par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a révélé que la planète s’est réchauffée de 1,1 degré de plus que les niveaux préindustriels.

Les auteurs ont averti que la situation climatique est actuellement à “un code rouge pour l’humanité” et qu’une action immédiate est nécessaire.

“En fin de compte, il nous reste zéro an pour éviter un changement climatique dangereux, car c’est ici”, a déclaré à CNN Michael E. Mann, l’un des principaux auteurs du rapport 2001 du GIEC.

Le rapport a montré que la proportion de cyclones de haute intensité allant de la catégorie 3 à 5 a augmenté au cours des quatre dernières décennies.

Cela a été attribué à la hausse des températures océaniques.

Les scientifiques mettent en garde pour chaque degré de réchauffement des océans, les cyclones devraient augmenter ainsi que les événements de pluie extrêmes.