Il y a deux semaines, les Nations Unies ont lancé un terrible avertissement sur le changement climatique : Les humains doivent redoubler d’efforts pour lutter contre le changement climatique, sinon c’est un combat que nous perdrons.

Dans un rapport de 3 000 pages du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, le comité a conclu que le changement climatique est généralisé, rapide et s’intensifie, avec certaines tendances en place qui sont désormais irréversibles. Si nous continuons à notre rythme actuel, le rapport soutient que des milliards de personnes seront mises en grave danger en raison des conditions météorologiques volatiles, de l’élévation du niveau de la mer et de l’épuisement des ressources naturelles.

C’était un “Code rouge” avertissement qui appelait à une action immédiate et décisive.

Les gens écoutent…

Des personnalités gouvernementales et des scientifiques du monde entier ont rapidement commenté le rapport, réitérant tous l’urgence de la question et soulignant que le changement est en cours.

Notamment, Gina McCarthy, le conseiller national pour le climat de la Maison Blanche, a déclaré sur Twitter que le rapport de l’ONU « confirme ce que nous savons déjà : le changement climatique est une menace urgente qui nécessite une action audacieuse. C’est pourquoi nous avons lancé une réponse pangouvernementale à la crise climatique.

C’est plus que de simples discours – le Sénat américain vient d’adopter un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars qui comprend près de 100 milliards de dollars consacrés au renforcement des infrastructures d’énergie propre.

C’est un petit pas. Mais un petit pas bien nécessaire qui, avec une prise de conscience et une préoccupation accrues concernant la lutte contre le changement climatique en raison du rapport de l’ONU, conduira à des étapes monumentales au cours de la prochaine décennie.

Ne fais pas d’erreur. Nous gagnerons cette bataille. Les humains ont une histoire de plusieurs milliers d’années à surmonter crise après crise en s’appuyant sur l’innovation pour développer des technologies modernes afin de résoudre des problèmes urgents.

Nous ferons la même chose ici. Et ce sera un effort collectif de tous les secteurs :

Le secteur universitaire continuera à rechercher de nouvelles technologies d’énergie propre révolutionnaires; Le secteur privé continuera à commercialiser ces technologies et à les rendre rentables; Le secteur public continuera à fournir des financements et des subventions pour stimuler l’adoption par les consommateurs ; Et le secteur de la consommation continuera à s’orienter vers des solutions d’énergie propre à mesure que la sensibilisation et l’urgence des consommateurs augmentent continuellement.

Ensemble, nous gagnerons la lutte contre le changement climatique.

Comment nous gagnons la lutte contre le changement climatique

Et, dans ce cas, « gagner » signifie créer un monde où nous conduisons tous véhicules électriques, vivre dans maisons à énergie solaire avec batteries de stockage d’énergie pour une alimentation de secours par temps nuageux, travaillez dans des bureaux qui tirent leur énergie d’une combinaison de panneaux solaires et éoliennes, et faire livrer nos marchandises par camions roulant sur hydrogène vert.

Il y aura des usines de recyclage pour toutes ces batteries lithium-ion utilisées dans toutes ces voitures électriques. Il y aura d’énormes réseaux de services pour tous ces panneaux solaires et systèmes de stockage d’énergie. Il y aura des centrales à hydrogène pour ces situations désastreuses lorsque l’énergie solaire et éolienne sont épuisées. Il y aura des technologies de capture du carbone qui permettront de recapturer une partie du CO2 déjà présent dans l’atmosphère.

Le monde créera collectivement un écosystème mondial de projets et de services d’énergie propre qui nous aideront à vaincre le changement climatique.

On en est encore loin aujourd’hui… mais c’est l’avenir inévitable.

Et c’est pourquoi nous sentons un énorme opportunité d’investissement ici.

La transition d’où nous sommes aujourd’hui (~25 % de production d’énergie renouvelable) et où nous serons demain (~100 % de production d’énergie renouvelable) implique un énorme potentiel de croissance pour les entreprises qui créent cet avenir « vert ».

Nous parlons de fournisseurs de panneaux solaires… fabricants de véhicules électriques… fabricants de batteries… installateurs de panneaux solaires… entreprises de systèmes de stockage d’énergie… entreprises de recyclage de batteries… fabricants de piles à combustible à hydrogène… et ainsi de suite.

Ces entreprises vont profiter de raz-de-marée après raz-de-marée de la demande mondiale croissante pour leurs produits et services au cours de la prochaine décennie.

Et à chaque raz-de-marée, leurs revenus, leurs bénéfices et les cours des actions monteront en flèche, ouvrant la voie à ce que nous considérons comme une décennie d’hypercroissance à venir pour les actions d’énergie propre.

