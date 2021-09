Changement climatique : Quel est l’impact du réchauffement climatique sur les événements El Niño et La Niña ?

L’équipe a examiné ce qui arriverait à ENSO lorsque le niveau de dioxyde de carbone doublerait et quadruplerait.

Changement climatique: Il ne fait aucun doute qu’El Nino et La Nina sont des phénomènes climatiques naturels très importants se produisant au-dessus de l’océan Pacifique. En effet, ils ont un impact et influencent les conditions météorologiques qui prévalent partout dans le monde. L’El Niño est la période marquée par un réchauffement ou une augmentation des températures à la surface de l’océan Pacifique central et oriental. Pendant ce temps, la période La Nina est celle où les températures de surface de l’océan Pacifique oriental sont plus froides que la normale. Collectivement, ces phénomènes sont appelés l’oscillation australe El Niño ou ENSO. Cependant, le changement climatique devenant de plus en plus sévère, de nombreuses recherches ont suggéré qu’il pourrait avoir un impact sur les événements El Nino et La Nina, les rendant plus extrêmes et fréquents, selon un rapport publié dans IE.

Le rapport cite un article récent publié dans Nature Climate Change. Le document note que la future variabilité de la température de surface de la mer ENSO simulée pourrait être affaiblie en raison de l’augmentation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. L’augmentation pourrait affaiblir l’intensité du cycle de température d’ENSO, note le document.

L’auteur co-correspondant à l’étude, le professeur Axel Timmermann, a déclaré que la recherche a montré que ces puissants phénomènes naturels pourraient être réduits au silence par le réchauffement climatique généralisé. Timmermann, directeur du Centre IBS pour la physique du climat de l’Université nationale de Pusan ​​en Corée du Sud, a ajouté qu’ils ne savaient pas encore quel serait l’impact écologique d’un tel scénario.

L’impact a été évalué à l’aide de l’un des superordinateurs les plus rapides de Corée du Sud, Aleph. Le centre a déclaré qu’un seul humain mettrait 45 millions d’années à calculer le calcul que le supercalculateur entreprendrait en une seconde. L’un des auteurs de l’étude, le Dr Sun-Seon Lee, a déclaré que le superordinateur fonctionnait sans interruption depuis plus d’un an et avait effectué des simulations d’un siècle couvrant le climat actuel ainsi que deux niveaux différents de réchauffement climatique.

L’équipe a examiné ce qui arriverait à ENSO lorsque le niveau de dioxyde de carbone doublerait et quadruplerait. Il a étudié la chaleur atmosphérique et son mouvement pour découvrir que le système ENSO s’effondrerait. À l’avenir, ont-ils découvert, les événements El Niño perdraient très probablement de la chaleur dans l’atmosphère à un rythme plus rapide en raison de l’évaporation de l’eau. Il a également constaté qu’il pourrait y avoir une différence réduite entre les températures dans le Pacifique tropical oriental et occidental à l’avenir, ce qui pourrait inhiber les extrêmes de température qui se développent pendant le cycle ENSO.

En dehors de cela, l’équipe a également examiné les vagues d’instabilité tropicales et a constaté qu’elles pourraient également s’affaiblir, perturbant ainsi l’événement La Nina.

L’étude a déclaré que si les fluctuations annuelles des températures dans la région équatoriale du Pacifique oriental pourraient s’affaiblir en raison de l’impact humain sur l’environnement, les précipitations extrêmes liées à El Niño et à La Niña continueraient d’augmenter.

