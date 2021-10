Changement climatique : une violente dispute éclate à propos de la flambée des prix de la viande | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien évêque Stephen Lowe et l’ancien député européen de l’UKIP Roger Helmer se sont opposés à d’éventuels plans du gouvernement visant à supprimer les taxes sur la viande sur les produits pour lutter contre le changement climatique, une décision soutenue par le secrétaire à l’Environnement George Eustice. Cette décision fait suite aux demandes d’universitaires de l’Université de Cambridge qui affirment que les prix de la viande doivent augmenter et que les options alternatives à base de plantes à faible émission de carbone chutent afin d’atteindre le zéro net d’ici 2050.

Les militants soutiennent que les articles à base de plantes devraient également être affichés à côté de la viande pour encourager les Britanniques à opter pour des choix à faible émission de carbone.

Suite à la nouvelle, l’évêque Lowe a claqué : « Je pense que les gens ont reconnu que le prix de la viande pourrait devoir augmenter à cause du changement climatique.

« On ne peut pas continuer à offrir de la viande aux prix bas actuels avec le coût environnemental de la production ! »

Mais M. Helmer a riposté en insistant sur le fait que la hausse des prix de la viande arrive au mauvais moment pour les Britanniques.

JUSTE DANS « Annuler le Brexit ? » Remoaners à nouveau alors qu’un militant suscite la fureur appelant à un deuxième référendum

Il a dit : « Mais le prix de tout augmente ! Le prix de l’énergie augmente…

« Nous avons des coûts imposés aux maisons à cause des tentatives d’installation de pompes à chaleur !

Malgré les appels, l’évêque Lowe a riposté en affirmant que le problème est bien plus grave que ne le suggère M. Helmer.

Dans un appel passionné à l’action, il a claqué : « Je veux une planète sur laquelle mes petits-enfants puissent vivre !

LIRE LA SUITE Le coût de la vie oblige les Britanniques à réduire avant Noël

Mais Minette Batters, présidente de la National Farmers’ Union, a déclaré à Andrew Castle de LBC: « Si nous commençons à taxer les agriculteurs ici et que nous n’attendons pas la même chose des autres pays d’où nous importons beaucoup plus de nourriture – nous venons de signé un accord évidemment avec la Nouvelle-Zélande et avec l’Australie – et nous prévoyons de libéraliser complètement.

« Donc, si vous allez taxer les agriculteurs ici, pas les agriculteurs d’autres pays, cela ne fera que mettre nos agriculteurs à la faillite. »

Des universitaires de l’Université de Cambridge ont présenté leurs conclusions sur l’importance de la hausse des prix de la viande dans une étude intitulée Changing Behavior for Net Zero 2050, dans laquelle ils ont appelé le gouvernement à « augmenter les prix des aliments à forte intensité de carbone, y compris la viande transformée et rouge, les produits laitiers et ultra- les aliments transformés ».

L’alimentation ainsi que les voyages sont les deux domaines dans lesquels les comportements doivent changer de manière «rapide et radicale», selon le journal. Cela survient alors que les scientifiques ont averti que les solutions technologiques ne suffiront pas pour arrêter et inverser les dommages causés par le changement climatique.