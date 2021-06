Changement de cap : Jagan Reddy demande désormais aux CM de s’exprimer d’une seule voix sur l’achat de vaccins

Ayant rencontré des difficultés pour se procurer des vaccins, Jagan Reddy a écrit à d’autres ministres en chef, dont Kerala CM Pinarayi Vijayan, disant que la situation s’était transformée en un problème « États contre Union ».

Quelques jours après qu’Odisha CM Naveen Patnaik ait écrit aux ministres en chef de tous les États pour leur demander de s’unir pour l’achat de vaccins, le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy, a demandé à ses homologues de s’exprimer d’une seule voix sur la question. Des États comme l’Odisha, le Maharashtra et l’Andhra Pradesh avaient lancé des appels d’offres mondiaux pour l’achat de vaccins. Ayant rencontré des difficultés pour se procurer des vaccins, Jagan Reddy a écrit à d’autres ministres en chef, dont Kerala CM Pinarayi Vijayan, disant que la situation s’était transformée en un problème « États contre Union ». Il a déclaré que les États devaient désormais “parler d’une seule voix”.

“Je demande qu’en tant que ministres en chef, nous parlions d’une seule voix et exhortions le gouvernement indien à prendre en charge et à assumer la responsabilité de la campagne de vaccination, comme cela se passait au début de l’année”, a-t-il déclaré.

L’Andhra Pradesh a été témoin d’une campagne de vaccination lente et l’appel d’offres mondial n’a reçu aucune réponse, le laissant à la merci du quota de vaccins du Centre.

La lettre contraste fortement avec le ton de Reddy d’il y a un mois lorsqu’il a contré Jharkhand CM Hemant Soren pour avoir ciblé le Premier ministre Narendra Modi. Soren avait déclaré le 6 mai que le Premier ministre Modi l’avait appelé et n’avait dit que ce qu’il pensait sans prendre la peine d’écouter. Répondant à son tweet, Jagan Reddy avait déclaré que le moment était venu de ne pas pointer du doigt mais de se rassembler et de renforcer les mains de notre Premier ministre pour lutter efficacement contre la pandémie.

Cependant, dans une lettre écrite aux CM hier, Reddy a qualifié la décision du Centre d’autoriser les États à décider de l’achat de vaccins comme «injustifiée», en particulier lorsqu’il existe tant de contraintes dans la production de vaccins. Il a déclaré que la campagne de vaccination elle-même a été « en proie à de multiples problèmes de coordination ».

Il a déclaré qu’une campagne de vaccination centralisée et coordonnée soutenue par l’État conduirait à de meilleurs résultats pour le peuple indien.

