Changement de cœur préféré de l’athlète pour lancer sa deuxième collection – WWD

Change of Heart, marque de prêt-à-porter préférée des athlètes fondée par l’entrepreneur Jesse Baer, ​​lance le 8 avril sa deuxième collection, Lifeline, en exclusivité sur le site Change of Heart.

Lifeline est la première collection et la première collection de basiques de la marque du même nom et comprend des t-shirts graphiques, des sweats à capuche et des sweats. La marque a offert la première collection de sa ligne principale en décembre, qui s’est vendue à 60000 $ dans les premières 24 heures et s’est vendue en 72 heures, selon la société. Le T-shirt Introspection de la marque s’est vendu à 800 exemplaires en deux minutes.

Baer est un jeune entrepreneur qui a ouvert une chaîne de gymnases soutenue par un investisseur providentiel à 19 ans alors qu’il fréquentait le Ithaca College, et a cofondé en 2017 Common Ground Bar à New York.

Change of Heart, sa dernière aventure, résume les hauts et les bas de la vie et de la carrière de Baer. De la lutte à l’adolescence et de la lutte contre l’itinérance aux hauts et aux bas des mauvais investissements et des pertes dans l’entrepreneuriat, Baer utilise Change of Heart pour donner une vision honnête de la santé mentale et aussi redonner aux communautés et à ceux qui en ont besoin. Des athlètes tels que Kevin Durant, Von Miller, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Blake Griffin, Kyle Kuzma et Tyler Herro, entre autres, ont été repérés portant la marque.

Les couleurs délavées de chaque vêtement montrent à quel point le monde peut sembler morne à travers les yeux du désespoir et de la mélancolie, et les graphiques évoquent des thèmes similaires. La marque s’est récemment associée à Community Fridges basé à Los Angeles, un réseau indépendant de réfrigérateurs et de garde-manger destinés aux personnes en situation d’insécurité alimentaire, pour sa première baisse et continuera de s’associer avec des organisations à but non lucratif dans tout le pays. Change of Heart a fait don de 5% des ventes de sa première collecte à l’organisation et a acheté pour 5 000 $ de nourriture à distribuer dans tous ses réfrigérateurs.

«Mon éducation a été difficile», a déclaré Baer, ​​«mais cela m’a aidé à comprendre ce que l’on ressent quand tout est si loin de votre portée.

«Nous sommes avant tout une entreprise de mode, mais ce que nous concevons est né dans la rue, nous voulons donc redonner à ces communautés tout en construisant notre propre communauté Change of Heart qui inspire les autres à faire du bien dans le monde.»