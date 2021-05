Changement de comportement des personnes âgées au cours de la deuxième vague de COVID, selon une enquête

Ceux qui essayaient de travailler à domicile ont déclaré ressentir plus de tension que les autres car ils étaient également préoccupés par les difficultés financières et la perte de revenus.

L’assaut de la première vague de la pandémie COVID a provoqué la fermeture du pays dans un effort pour protéger ses citoyens. Dans un effort pour lutter contre le virus mortel, un verrouillage national a été mis en place pendant environ 3 mois en 2020. Maintenant, dans la foulée de la deuxième vague dévastatrice, nous voyons un reflux, bien que léger, du nombre de nouveaux cas. La deuxième vague a entraîné une pression sur le système de santé très mal préparé et a donné lieu à plus de décès. Avec l’augmentation du nombre de décès liés au COVID, les personnes âgées éprouvent davantage de problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété liée à la santé.

La première vague

Dans le cadre d’une initiative d’engagement communautaire continue auprès des personnes âgées, Samvedna avait précédemment mené une enquête auprès d’adultes âgés (40 ans et plus) au cours de la première vague de la pandémie pour comprendre l’impact du verrouillage et les stratégies d’adaptation qu’ils jugeaient utiles.

Les répondants ont reçu un test de santé mentale dans lequel 66% ont déclaré au moins 2 problèmes de santé pouvant justifier une évaluation plus approfondie. 86% de ces personnes ont déclaré avoir une humeur très basse et 83% ont déclaré avoir du mal à trouver un sens à leurs activités quotidiennes et à s’amuser. 58% ont également déclaré se sentir sous tension constante en raison du verrouillage et 33% ont déclaré avoir des difficultés de sommeil.

Ceux qui essayaient de travailler à domicile ont déclaré ressentir plus de tension que les autres car ils étaient également préoccupés par les difficultés financières et la perte de revenus. Les préoccupations concernant la santé et le bien-être des membres de la famille (57%) et la santé personnelle (28%) étaient parmi les autres préoccupations qui ont eu un impact majeur sur les personnes âgées pendant le confinement. La contrainte de gérer des tâches ménagères supplémentaires sans un soutien adéquat et la difficulté générale à obtenir les produits de première nécessité étaient également des problèmes soulignés par plus d’un tiers des personnes interrogées. 13% ont également signalé une augmentation des conflits familiaux pendant le confinement, ce qui a eu un impact sur leur sentiment de bien-être.

Bien que 63% des répondants estimaient qu’il serait utile de parler de leurs inquiétudes à leurs amis ou à leur famille, seulement 22% ont mentionné envisager de parler à un professionnel de la santé mentale. Cela souligne que la volonté des personnes âgées de rechercher un soutien professionnel en santé mentale pour elles-mêmes était incroyablement faible au cours de la première vague de la pandémie.

La deuxième vague

33% des répondants recontactés lors de la deuxième vague, ont déclaré se sentir déprimés. La principale préoccupation demeure inchangée: la santé et le bien-être des amis et de la famille. Cependant, ils ont mis en évidence des craintes croissantes concernant les membres de la famille atteints de comorbidités contractant le virus, et ont signalé des difficultés à gérer le bien-être émotionnel et ont fait face à des défis pour aider les jeunes membres de la famille à gérer leurs routines et à suivre les protocoles de base COVID.

À emporter

Un changement positif a été noté au cours de la dernière année, les personnes âgées ayant parlé de l’importance de la santé mentale et du bien-être. Un changement notable a été observé dans leur discours sur les avantages d’assister à des séances de bien-être mental en ligne et de pratiquer le yoga et / ou la méditation.

Bien qu’il y a encore un an, les personnes âgées n’étaient pas aussi douées en technologie, ce changement indique un confort croissant avec le soutien via la télésanté, qui est clairement la voie à suivre et met en lumière un plus grand besoin de tirer parti de la technologie pour soutenir le bien-être émotionnel des personnes âgées. pendant le verrouillage et les restrictions COVID.

Interrogé sur ce qui sera utile pendant le verrouillage, un homme de 83 ans interrogé a déclaré: «Si vous avez quelqu’un qui est là pour vous surveiller, ou vous contacter via WhatsApp et vous dire que tout va bien, cela aidera les plus âgés. beaucoup de gens… Chaque individu a besoin d’un groupe de soutien pour ne pas être isolé. Juste pour garder un œil.

Un autre, une personne âgée, a mentionné: «Une chose à faire très fortement est que les personnes âgées doivent se faire dire de rester positives, cela aiderait grandement et de ne pas trop s’inquiéter. Vous devez maintenir votre attitude positive. »

Le psychologue clinicien, le Dr Jayashree Dasgupta, cofondateur et directeur de projet, Samvedna Senior Care, déclare: «Bien que la sensibilisation aux problèmes de santé mentale reste faible, il est encourageant de voir que les personnes âgées deviennent plus ouvertes et parlent des défis auxquels elles sont confrontées. Les programmes de télésanté mentale ciblant spécifiquement les personnes âgées joueront un rôle important dans la déstigmatisation de la recherche d’aide pour des problèmes de santé mentale tout en fournissant un soutien émotionnel indispensable pendant cette pandémie.

