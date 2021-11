Changement de contrôleur de sensibilité Battlefield 2042 et meilleurs réglages pour viser

Battlefield 2042 est maintenant disponible pour jouer et vous souhaiterez peut-être modifier la sensibilité de la visée pour les contrôleurs Xbox et PlayStation afin d’obtenir les meilleurs paramètres globaux pour l’action à pied.

Le dernier opus de DICE dans le jeu de tir à la première personne n’est disponible pour le moment qu’en accès anticipé. Vous pouvez en profiter en achetant l’édition Gold ou Ultimate ou en participant à l’essai EA Play de 10 heures.

Quelle que soit la façon dont vous appréciez le jeu en ce moment, vous pouvez essayer d’améliorer l’expérience en jouant avec ses optimisations.

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce du portail de jeu

BridTV

6464

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce du portail de jeu

https://i.ytimg.com/vi/RbKJ_S6kqr8/hqdefault.jpg

896209

896209

centre

13872

Comment changer la sensibilité de Battlefield 2042

Vous pouvez modifier la sensibilité de visée dans Battlefield 2042 pour les contrôleurs Xbox et PlayStation en procédant aux options, au contrôleur et à pied.

Une fois là-bas, vous pouvez trouver et ajuster une myriade d’options de visée telles que l’assistance et le zoom. Il y a aussi des choix pour le mouvement et bien plus encore.

En ce qui concerne la sensibilité de la visée, c’est finalement à vous de décider à quel point vous la voulez haute ou basse. Certaines personnes ont recommandé de le régler à 90, tandis que d’autres l’ont plus équilibré entre 40 et 60.

Cependant, si vous utilisez un PC mais que vous avez l’habitude d’utiliser un contrôleur, vous souhaiterez peut-être revenir à la souris et au clavier, car tout le monde semble convenir que cela offre de loin la meilleure expérience de compétition.

Meilleurs paramètres de contrôleur de Battlefield 2042

Vous trouverez ci-dessous peut-être les meilleurs paramètres de contrôleur pour Battlefield 2042 en ce qui concerne la sensibilité de visée et le gameplay à pied.

Sensibilité de visée du soldat – 50 Inverser le regard vertical pour le soldat – ON Champ de vision – 75 Champ de vision ADS – ON Soldier Aim Assist – 100 Soldier Aim Assist Zoom Snap – 100 Zoom de l’arme du soldat – tenir Stable Scope – tenir Sensibilité de la visée du zoom du soldat – 50 Accélération gauche/droite de visée – 50 Rapport de visée verticale – 48 Ratio de zoom vertical – 80 Visée uniforme du soldat – DÉSACTIVÉE Lissage de la sensibilité de transition du zoom – ACTIVÉE Sensibilité de visée du zoom 1,00 – 10,00x – 100 pour chaque

Tout ce qui précède est une gracieuseté de YouTuber The Beard Guys. Il existe de nombreux tutoriels disponibles pour déterminer si les paramètres ci-dessus ne fonctionnent pas pour vous.

Problèmes de visée

Beaucoup de gens sur Reddit se plaignent de la visée sur le contrôleur.

Il est recommandé de limiter définitivement l’aide à la visée à 100 si vous souhaitez jouer au jeu croisé, mais même dans ce cas, les gens signalent que ce n’est pas bon. Cela a amené les gens à dire qu’il avait l’impression qu’il n’y avait aucune assistance, ce qui le rend impossible contre les joueurs PC dans All-Out-Warfare.

Et cela est d’autant plus exaspérant que DICE prétend avoir amélioré l’assistance sur le contrôleur en raison des commentaires de la version bêta. Pourtant, les gens trouvent toujours cela presque impossible contre les joueurs PC et désactivent ainsi le jeu croisé.

Dans d’autres nouvelles, Skyrim: Comment activer le mode de survie pour l’anniversaire et l’édition spéciale