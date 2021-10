Changement de formation sans Alisson et Fabinho et milieu de terrain léger

Cela a été une mauvaise pause internationale en ce qui concerne Liverpool, un certain nombre de ses joueurs n’étant pas disponibles pour leur premier match de retour.

Jurgen Klopp est sans Alisson et Fabinho pour leur voyage à Watford, en direct sur talkSPORT, samedi midi, car ils faisaient tous deux partie de l’équipe du Brésil lors d’un match qui s’est déroulé aux premières heures du vendredi matin, heure britannique.

Fabinho a commencé le match contre l’Uruguay, que le Brésil a remporté 4-1

Alisson n’a même pas joué avec Ederson de Manchester City qui a reçu le feu vert

En fait, le revirement aurait été si serré que la décision a été prise pour Alisson et Fabinho de se rendre directement en Espagne pour leur donner une chance d’être disponibles pour le choc de la Ligue des champions à l’Atletico Madrid mardi.

Le patron de Liverpool a d’autres problèmes de blessures à affronter avant le choc de Vicarage Road, qui n’a pas été un terrain de chasse heureux ces derniers temps.

Le triomphe 3-0 de Watford en février 2020 a mis fin aux espoirs des Reds d’atteindre le record d’Arsenal de 49 matches sans défaite dans l’élite.

Cela, ajouté à la chance d’atteindre la tête de la Premier League, donne à Klopp et à ses collègues encore plus d’incitation à tout mettre en œuvre pour la victoire.

Klopp devra être un peu créatif avec son onze de départ

Nouvelles de l’équipe de Liverpool

En plus d’être sans Alisson et Fabinho, Liverpool est un peu léger au milieu de terrain avec Thiago Alcantara qui se remet toujours d’une blessure au genou.

Pendant ce temps, Curtis Jones est revenu blessé en jouant pour l’équipe anglaise des moins de 21 ans.

Il y a au moins de bonnes nouvelles en défense et à l’avant avec Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota qui devraient figurer bien qu’ils ne soient pas impliqués respectivement pour l’Angleterre et le Portugal avec leurs propres coups.

Jones s’est blessé en jouant contre Andorre…

Comment Liverpool pourrait s’aligner

Un léger changement de formation pourrait être à l’ordre du jour pour Klopp

Avec un voyage à l’Atletico Madrid à peine trois jours plus tard, Klopp aura à cœur de traverser ce match aussi efficacement que possible.

Une approche très offensive et le fait de tenir compte des pénuries de milieu de terrain de Liverpool pourraient donc signifier qu’un 4-2-3-1 au lieu d’un 4-3-3 pourrait être la meilleure approche.

Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino et Jota ont bien travaillé pour Klopp au début du match nul de Liverpool à Manchester City la saison dernière, et Firmino et Jota sont susceptibles d’être plus frais n’ayant pas joué pendant la pause internationale.

Jordan Henderson n’a pas beaucoup joué pour l’Angleterre, tandis que James Milner n’a pas joué au football international depuis 2016, il sera donc rafraîchi. Naby Keita pourrait être une option, mais il a disputé trois matches en l’espace de six jours pour la Guinée – un joueur sujet aux blessures comme lui a besoin de gérer ses matches.

Milner a connu des moments difficiles contre Phil Foden la dernière fois, mais devrait être plus à l’aise au milieu de terrain et une opposition moins sévère

Cela aurait pu être une bonne occasion de donner une échappatoire à Kostas Tsimikas, cependant, la plus grande menace de Watford se présente sous la forme d’Ismaila Sarr, donc le départ d’Andy Robertson est la meilleure option.

Et dans le but, nous avons choisi le gardien irlandais Caoimhin Kelleher, qui s’est bien comporté lors de sa dernière apparition contre Norwich en Coupe Carabao, à la place d’Alisson.

Kelleher a sauvé un penalty lors de la victoire 3-0 à Carrow Road

Écoutez le commentaire complet de Watford vs Liverpool en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 12h30.

