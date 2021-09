Changement de garde dans l’IAF; Un nouveau chef prendra la relève le 1er octobre

Le nouveau chef prendra la relève à un moment où l’IAF envisage la location de ravitailleurs en vol. (Image : Twitter via IE)

Le mois prochain, l’Indian Air Force (IAF) aura un nouveau chef de l’Air Marshal VR Chaudhari, suite au départ à la retraite du chef d’état-major de l’Air RKS Bhadauria le 30 septembre. Il prendra ses fonctions le 1er octobre, quelques jours avant le Journée annuelle de l’armée de l’air. Le nouveau chef est actuellement le vice-chef de l’IAF, un poste qu’il avait repris le 1er juillet 2021 lorsque le maréchal de l’air HS Arora avait pris sa retraite.

En savoir plus sur le nouveau chef

Selon le ministère de la Défense, le nouveau chef a été nommé dans la branche chasseurs de l’IAF en 1982 et a totalisé plus de 3 800 heures de vol. Il a l’expérience de piloter à la fois des avions de chasse et d’entraînement et a également volé lors de différentes missions, notamment – l’opération Safed Sagar (l’IAF avait fourni un soutien aux forces terrestres pendant le conflit de Kargil en 1999); il a également volé pendant l’opération Meghdoot (c’était le soutien de l’IAF pour capturer le glacier de Siachen en 1980).

Le nouveau chef est un ancien élève de la National Defense Academy (NDA) et du Defense Services Staff College de Wellington. Au cours de sa carrière, il a commandé une base de combat et un escadron de combat de première ligne. En plus d’être le commandant adjoint de l’Air Force Academy, il a également occupé le poste de chef d’état-major adjoint de la Force aérienne (officiers du personnel) et également celui d’assistant du chef d’état-major des opérations aériennes (défense aérienne).

Le maréchal de l’air VR Chaudhari a occupé le poste de chef d’état-major adjoint de l’Air HQ et au Eastern Air Command, il était l’officier supérieur d’état-major de l’Air. Et avant de devenir vice-chef de l’IAF plus tôt cette année, il a également été commandant en chef du Western Air Command (WAC). Le WAC est considéré comme le plus grand commandement aérien de l’IAF et est responsable du maintien des frontières avec la Chine et le Pakistan, ce commandement est également responsable de la protection de la région du Ladakh où les armées de l’Inde et de la Chine sont impliquées dans une impasse de 16 mois. , depuis l’été 2020.

Il est récipiendaire de plusieurs distinctions, dont la médaille Param Vishisht Seva (PVSM), la médaille Ati Vishisht Seva, ainsi que les médailles Vayu Sena, selon le communiqué publié par le ministère de la Défense.

Quelques accords pour l’IAF en cours

Le nouveau chef prendra la relève à un moment où l’IAF envisage la location de ravitailleurs en vol.

L’approbation a été donnée pour de nouveaux avions de transport pour remplacer l’ancien Avros.

Dix drones de General Atomics, basé aux États-Unis. L’approbation de l’accord est attendue prochainement.

Achat de Mirage-2000 en fin de vie à l’armée de l’air française.

Un accord pour 114 combattants pour renforcer les escadrons est en cours

Sur le front des opérations, l’Inde et la Chine continuent d’être dans une longue impasse dans la région orientale du Ladakh. Il possède l’expérience des commandements est et ouest, ce qui sera très précieux.

Le Pakistan et les tentatives incessantes des terroristes d’y infiltrer continuent d’être un sujet de préoccupation.

L’Afghanistan est sous la domination des talibans et la crainte de groupes terroristes travaillant à partir de ce pays demeure un sujet de préoccupation pour l’Inde et les forces armées.

En savoir plus sur le chef d’état-major de la Force aérienne RKS Bhadauria

Il prend sa retraite le 30 septembre et en 2019 il succède à l’ancien chef BS Dhanoa. Bien qu’il était sur le point de prendre sa retraite le jour où il a été nommé chef, il a obtenu un mandat de deux ans en tant que chef. Il avait remporté l’épée d’honneur et a été commissionné dans le courant de combattant de l’IAF en juin 1980.

Le maréchal de l’air Bhaduria a été pilote d’essai en chef pour l’avion de combat léger indigène “Tejas” et il a accumulé plus de 4 250 heures d’expérience de vol. Et a piloté 26 types d’avions de transport et de combat, dont le dernier Rafale de la flotte de l’IAF. Le chef actuel dirigeait également le comité de négociation du contrat pour l’accord des avions de combat français Rafale.

