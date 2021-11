Changement de marque Qualcomm Snapdragon : ce que nous savons jusqu’à présent

Robert Triggs / Autorité Android

Qualcomm a confirmé qu’il modifierait la marque de ses chipsets Qualcomm Snapdragon en 2021. Le nom des chipsets sera modifié, mais la société n’a pas encore divulgué les noms. La société supprimera également son propre nom de la marque, ne laissant que Snapdragon.

Aujourd’hui, le fabricant de chipsets Qualcomm a fait une annonce importante. À partir de cette année, il rebaptisera ses produits les plus en vue, à savoir ses gammes de processeurs mobiles. Cela signifie que les noms Snapdragon 8xx, 7xx, 6xx, etc. actuels ne seront plus.

Nous sommes à l’aube du lancement attendu du prochain chipset Qualcomm Snapdragon, que l’on pensait jusqu’à présent être le Snapdragon 898. Bien que cela ne semble pas être le vrai nom, il est très probable que le chipset soit le premier (ou l’un des premiers) pour présenter la nouvelle image de marque.

Malheureusement, Qualcomm est discret sur ce que sera la nouvelle convention de nommage. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Changement de marque Qualcomm Snapdragon : ce que nous savons

Qualcomm affirme que ses nouvelles marques pour ses processeurs mobiles seront plus courtes et plus simples. Premièrement, son propre nom d’entreprise n’en fera pas partie, il ne restera que Snapdragon. Fait intéressant, la société l’a déjà fait techniquement avec le Snapdragon 888 Plus, qui est officiellement répertorié sans le label Qualcomm.

Ensuite, il abandonnera le schéma de numérotation à trois chiffres en faveur d’un seul chiffre. Il a également confirmé que la série « 8 » restera le modèle phare. Cependant, il est possible qu’il y ait plus d’informations ou une sorte de modification.

Nous devrons attendre pour voir quels seront les noms définitifs, mais il y a de grandes questions ici.

Ce qui nous a curieux, c’est de savoir comment ce schéma de nommage permettrait plusieurs puces de la série 8. Par exemple, le système de numérotation à trois chiffres permet à un Snapdragon 888 et à un Snapdragon 870 de se lancer en même temps. On ne sait pas comment l’entreprise ferait cela avec un seul numéro.

Selon la société, elle a testé deux systèmes de nommage différents avec plus de 2 000 clients. Quel que soit le prochain nom, il aurait apparemment été considéré comme le meilleur par ces 2 000 testeurs.

Il est très probable que Qualcomm annonce le nouveau nom lors du lancement du prochain chipset de la série 800, ce qui devrait arriver la semaine prochaine. Restez à l’écoute.

