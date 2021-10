Changement de nom de HBO Max possiblement à l’horizon

HBO Max n’a entamé sa campagne que depuis environ un an dans les « guerres du streaming », et il serait déjà en train d’envisager un changement de nom. Selon un rapport de CNBC, plusieurs dirigeants de WarnerMedia n’aimaient pas le nom « HBO Max » depuis avant son lancement, affirmant qu’il était « déroutant ». Ils pourraient essayer d’utiliser la fusion imminente entre Warner Bros. et Discovery pour la modifier.

HBO Max aurait été nommé par le PDG d’AT&T, John Stankey, avec l’ancien président de WarnerMedia, Bob Greenblatt. Il visait à capitaliser sur la notoriété de la marque HBO tout en mettant en avant toutes les autres propriétés intellectuelles légendaires du catalogue WarnerMedia. Les dirigeants anonymes qui n’aiment pas le nom ont déclaré qu’il était difficile de se différencier des options de streaming HBO existantes, et cela semblait limiter la portée de la marque à la connotation que HBO elle-même avait déjà. Certains de ces opposants ont quitté l’entreprise l’année dernière, mais d’autres sont toujours en place et pourraient tenter d’invoquer un changement de nom.

« Cela ressemble à HBO » surdimensionné « . Je pense qu’on ne sait toujours pas en quoi c’est différent de HBO à moins que vous ne connaissiez le produit. C’était une décision typique d’AT&T », a déclaré un cadre qui est parti en 2020. Lorsque HBO Max a été lancé, il remplacé les services existants HBO Go et HBO Now. HBO Go était une application qui permettait aux abonnés du câble de regarder HBO sur un appareil de streaming, tandis que HBO Now permettait aux clients d’obtenir le service sans acheter un paquet de câble complet.

Cependant, HBO Max a toujours été destiné à être la maison de streaming pour tout le contenu de WarnerMedia – un parapluie qui s’étendra bientôt pour inclure Discovery.

« C’est vraiment notre offre de câble. Il est plus logique pour HBO de vivre comme une sous-marque d’un service renommé », a déclaré un cadre actuel de WarnerMedia. « Tout peut être réparé. David (Zaslav) aura une chance de le réparer. »

Zaslav est le PDG de Discovery et aura bientôt beaucoup de poids à faire valoir dans la sphère WarnerMedia lui-même – en supposant que la fusion se déroule comme prévu. Lors d’un récent appel de résultats avec des investisseurs, les dirigeants d’AT&T ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la fusion soit finalisée au premier trimestre de 2022. À ce stade, les abonnés de HBO Max devront peut-être faire attention à un grand changement sur leur page d’accueil de streaming.