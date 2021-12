Changement de paradigme apporté avec une approche de gouvernement minimum et de gouvernance maximum : Jitendra Singh

« Nous construisons l’infrastructure d’information publique la plus étendue au monde. Plus de 1,3 milliard d’Indiens ont une identité numérique unique. Nous sommes sur le point de connecter 6 000 000 avec le haut débit.

Le ministre de l’Union, Jitendra Singh, a déclaré samedi que l’administration centrée sur le citoyen est au cœur du modèle de gouvernance du gouvernement de Narendra Modi et qu’elle a apporté un changement de paradigme avec l’approche «gouvernement minimum-maximum».

La participation des citoyens à l’administration se fait par le biais du crowdsourcing d’idées via des hackathons et des boîtes à idées, a déclaré Singh, ministre d’État de l’Union (Chargement indépendant) Personnel, Griefs publics et Pensions.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la Journée de la bonne gouvernance à Vigyan Bhawan ici, il a déclaré : « De nombreuses informations sont partagées avec les citoyens via le portail MyGov.in où les ensembles de données sont régulièrement mis à jour et le gouvernement a été réceptif aux commentaires. qu’il a reçu de ses citoyens. Le 25 décembre est célébré comme la journée de la bonne gouvernance pour commémorer l’anniversaire de la naissance de l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee.

Singh a déclaré que l’administration centrée sur le citoyen est au cœur du gouvernement Modi.

Le gouvernement Modi a apporté un changement de paradigme avec l’approche de «gouvernement minimum-maximum» dans laquelle l’interaction des citoyens avec les fonctionnaires du gouvernement devait être réduite par la numérisation et la consolidation des ministères, a-t-il déclaré.

Les fonctions d’élaboration des politiques ont été séparées de l’exécution, la mise en œuvre coordonnée est surveillée aux plus hauts niveaux avec une responsabilité bien définie et une délégation appropriée assurée, a déclaré le ministre.

« Au cours des sept dernières années, le gouvernement Modi s’est efforcé d’établir que la gouvernance peut être transformée par le biais d’initiatives numériques, d’infrastructures habilitantes et d’institutions réactives », a-t-il déclaré.

Singh a déclaré qu’en tant que démocratie et leader numérique, l’Inde est prête à travailler avec des partenaires pour une prospérité et une sécurité partagées.

Le pays transforme les défis du passé en une opportunité de faire un bond vers l’avenir, a-t-il déclaré, soulignant les cinq transitions importantes qui se déroulent en Inde.

« Nous construisons l’infrastructure d’information publique la plus étendue au monde. Plus de 1,3 milliard d’Indiens ont une identité numérique unique. Nous sommes sur le point de connecter 6 000 000 avec le haut débit.

« Nous avons construit l’infrastructure de paiement la plus efficace au monde, l’UPI. Plus de 800 millions d’Indiens utilisent Internet et 750 millions utilisent des smartphones. Nous sommes l’un des plus gros consommateurs de données par habitant et avons l’une des données les moins chères au monde », a déclaré Singh.

Deuxièmement, le gouvernement transforme la vie des gens en utilisant la technologie numérique pour la gouvernance, l’inclusion, l’autonomisation, la connectivité, la fourniture de prestations et le bien-être, a-t-il déclaré.

«Récemment, nous avons utilisé la technologie pour administrer plus de 1,1 milliard de doses de vaccins dans la vaste géographie de l’Inde à l’aide des plateformes ArogyaSetu et Cowin. Nous construisons également une mission nationale de santé numérique pour des soins de santé abordables et universels pour notre milliard de personnes. Une nation, une carte offrira des avantages aux centaines de millions de travailleurs partout dans le pays. » Troisièmement, l’Inde possède le troisième écosystème de startups au monde et celui qui connaît la croissance la plus rapide. De nouvelles licornes arrivent toutes les quelques semaines. Ils fournissent des solutions à tout, de la santé et de l’éducation à la sécurité nationale, a déclaré le ministre.

« Nous utilisons également la technologie numérique pour la transition énergétique propre, la conversion des ressources et la protection de la biodiversité », a déclaré Singh.

Cinquièmement, il y a un effort massif pour préparer l’Inde pour l’avenir, a-t-il déclaré, ajoutant « Nous investissons dans le développement de capacités locales dans les technologies des télécommunications telles que la 5G ». Singh a déclaré que le gouvernement a pris l’initiative audacieuse et visionnaire de la « Mission Karmyogi » qui contribuera grandement à la création de fonctionnaires et d’administrateurs publics.

« Alors que nous célébrons ‘Azaadi ka Amrit Mahotsav’, nous devons travailler ensemble pour préparer nos jeunes à l’avenir qui conduiront l’Inde vers l’objectif d’un Aatmanirbhar Bharat », a-t-il ajouté.

