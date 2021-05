Changement de paradigme en période de pandémie: la décision de l’administration de Biden peut accélérer l’approvisionnement mondial en vaccins

Cette décision de l’administration Biden a apporté un soutien direct à la proposition que l’Inde et l’Afrique du Sud ont lancée à l’OMC, soutenant une dérogation aux protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19.

Par Sachin Chaturvedi

Conformément aux attentes dominantes, le président Biden et son administration ont pris une décision qui restera dans l’histoire comme la réponse la plus pragmatique depuis l’adoption des ADPIC en 1995. C’est la décision dont le monde avait besoin pendant tout ce temps. Cela rappelle le rôle important que Nelson Mandela a joué pendant la crise du VIH. La balle est maintenant avec l’Ambassadeur Dagfinn Sørli de Norvège, Président du Conseil ADPIC à l’OMC.

Cette décision marquerait un changement de paradigme dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et de l’accès aux vaccins. Le président Biden a choisi le multilatéralisme plutôt que les intérêts de groupes du secteur privé comme la recherche pharmaceutique et les fabricants d’Amérique (PhRMA) qui ont jusqu’à présent dicté les réponses politiques américaines. La PhRMA est le principal groupe de lobbying et de commerce de l’industrie pharmaceutique qui est devenu un groupe de pression.

Cette décision de l’administration Biden a apporté un soutien direct à la proposition que l’Inde et l’Afrique du Sud ont lancée à l’OMC, soutenant une dérogation aux protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19. La levée des restrictions en matière de brevets signifie que toute entreprise ou tout gouvernement serait en mesure de fabriquer des vaccins en utilisant des brevets publics sans risque de contestation juridique par les détenteurs de brevets de vaccin Covid-19. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que les États-Unis appuieraient une proposition qui ferait son chemin à travers l’Organisation mondiale du commerce.

Responsable Inde-Afrique du Sud

La proposition pionnière de l’Inde et de l’Afrique du Sud présentée le 2 octobre 2020 est en cours de discussion au Conseil général de l’OMC. Plus tard, la proposition a été coparrainée par le Kenya, Eswatini, le Mozambique, le Pakistan, la Bolivie, le Venezuela, la Mongolie, le Zimbabwe, l’Égypte, le Groupe africain et le Groupe des pays les moins avancés (PMA). Au total, 60 membres de l’OMC ont appuyé la proposition. Étant donné que les négociations seront “ fondées sur un texte ”, une proposition révisée sera présentée, débattue et, espérons-le, adoptée par tous les membres de l’OMC

Avec cette proposition importante, l’Inde et l’Afrique du Sud ont tenté de minimiser la portée de ce qui s’est passé lorsque Médecins Sans Frontières (MSF) a contesté Pfizer au sujet de son vaccin antipneumococcique. Avec un brevet en main, Pfizer a bloqué le développement de versions alternatives du vaccin par SK Bioscience, qui avait développé un vaccin antipneumococcique conjugué (PCV).

Inégalité des vaccins

L’abordabilité et la capacité d’accumuler ont conduit à un quasi «effondrement moral», comme l’a observé à juste titre le DG de l’OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les pays riches pourraient obtenir plusieurs fois plus que ce dont l’ensemble de leur population a besoin. À la fin de février, le Royaume-Uni disposait de suffisamment de doses pour couvrir sa population trois fois, les États-Unis pouvaient couvrir sa population quatre fois et le Canada avait 3338 millions de doses, bien plus que ce dont il avait besoin. Alors que plusieurs pays pauvres n’ont même pas reçu une seule injection.

Les efforts mondiaux pour une distribution équitable se manifestent non seulement par des programmes bilatéraux comme Vaccine Maitri, mais également par le COVAX coordonné par l’OMS. Hier encore, le gouvernement suédois a annoncé le partage d’un million de doses du vaccin AstraZeneca avec l’installation COVAX pour fournir des vaccins vitaux aux personnes à risque de COVID-19 dans les pays à faible revenu. Elle avait lancé son programme avec le Ghana en février, lorsque COVAX avait partagé 600 000 clichés.

La perturbation des chaînes d’approvisionnement est l’autre facteur qui contribue également aux inégalités. Une distribution déséquilibrée exacerbe également la douleur et la misère. En Inde, beaucoup d’efforts ont été faits pour expliquer pourquoi le partage des vaccins avec d’autres fait partie de la tradition indienne de service et de compassion; cependant, la même chose ne s’est pas manifestée dans plusieurs pays du Nord. La boussole morale semble s’être effondrée en faveur du «nationalisme» sans se rendre compte que personne n’est en sécurité tant que tous ne le sont pas.

Prochaines étapes

La dispense TRIPs n’est que la première étape. Nous avons besoin de toute urgence de la mise en place de chaînes d’approvisionnement et de nouveaux sites de production doivent également être renforcés. Cela nécessite une échelle et un financement important. La production de vaccins n’est pas une ingénierie inverse. Il s’agit d’un processus technologique très complexe et extrêmement compliqué. Cela nécessite des installations spécialisées, des compétences et une infrastructure de pointe. L’accès aux matières premières est un autre problème important que les États-Unis doivent également résoudre de manière cohérente. Toutefois, l’OMC devrait adopter la proposition avant tout, sans perdre à tout moment. Cela devrait être suivi par un transfert de technologie chaque fois que nécessaire et un partage de la technologie par le biais de la plate-forme créée à l’OMS.

Le rôle du nouveau directeur général de l’OMC, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, serait crucial à cet égard. En tant qu’ancienne directrice de GAVI, elle comprend assez bien la dynamique des vaccins. Elle avait parlé de transfert de technologie et de production à grande échelle. Le chef de l’OMC a fait ses remarques lors du Conseil général de l’OMC le 5 mai, où la question de la propriété intellectuelle et de l’accès aux médicaments et équipements médicaux essentiels contre le COVID-19 est abordée.

Les dirigeants de l’OMC devraient travailler en étroite collaboration avec l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et le Japon qui s’étaient également opposés à la proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud. Le Brésil est toujours aux prises avec le projet de loi qui est là avec son président. Dans l’intérêt de l’humanité, le moment est venu pour l’OMC et ses membres de s’intéresser à la santé publique mondiale par rapport aux brevets et aux bénéfices qui en découlent. Les États-Unis ont fait le bon pas, ce qui est absolument nécessaire et devrait aboutir à une solution à la mesure de la gravité de la crise pandémique.

(L’auteur est DG, RIS. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.