Changement de position alors que Farke admet un problème persistant derrière le manque de chance de Norwich

Daniel Farke a admis qu’un « petit manque de qualité » est à l’origine du fait que Norwich City est « toujours malchanceux » après que leur attente d’une victoire se soit poursuivie.

Norwich reste ancré au bas du tableau après avoir récolté seulement deux points lors de ses 10 premiers matchs. Beaucoup ont estimé qu’ils feraient une meilleure tentative pour rester debout cette fois après avoir obtenu une promotion instantanée. Mais il semble déjà qu’ils soient à nouveau destinés au championnat à moins que quelque chose de majeur ne change.

Dimanche, ils ont perdu 2-1 contre Leeds United, eux-mêmes une équipe qui a connu des difficultés au cours des premières semaines de la saison.

Andrew Omobamidele a marqué pour Norwich mais c’était entre deux buts rapides de Leeds.

L’attente d’une victoire se poursuit pour les Canaries et Farke sait que c’était le genre de match dont ils devaient obtenir un meilleur résultat.

« Ce match résume l’histoire de la saison », a-t-il déclaré. «Nous avons joué les trois premiers – à domicile contre Liverpool, à l’extérieur à Manchester City, à l’extérieur à Chelsea – et soyons honnêtes, nous n’avions aucune chance.

« Tous les autres matchs étaient compétitifs, serrés, serrés et nous recevons de nombreux compliments. Nous sommes plusieurs fois la meilleure équipe mais nous ne jouons pas pour les mots, nous jouons pour les points.

« Nous repartons avec des matchs nuls et vierges (contre Burnley et Brighton), nous perdons par un but impair et nous n’avons pas de chance, mais quand vous êtes toujours malchanceux, c’est à cause d’un petit manque de qualité. »

Norwich fait face à quelques mois difficiles alors qu’ils visent à prouver qu’ils appartiennent au niveau de la Premier League.

Mais des renforts pourraient être nécessaires à leur escouade et Farke a admis qu’ils manquaient dans les deux sens.

« Ce qui manque, c’est la qualité dans les deux boîtes et nous devons ajouter cela. C’est ce que nous devons améliorer », a ajouté Farke.

« En général, ce type de match, il faut gagner des points pour avoir le droit de rester à ce niveau la saison prochaine. Dans les matchs à domicile, lorsque vous réalisez des performances comme celle-ci, contre des équipes autour de nous, nous avons besoin de points.

« C’était décevant et pas assez bon. »

Bielsa envoie un message à Farke

Dans ses propres interviews d’après-match, le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a également abordé la situation de Norwich.

Bielsa a souhaité bonne chance à Farke après avoir reconnu comment il fait face aux défis de la gestion.

« Le travail d’entraîneur comporte des choses très difficiles avec lesquelles vous devez vivre », a-t-il déclaré.

« Surtout avec le manager de Norwich, il a fait preuve d’un grand courage spirituel et j’espère qu’il pourra revenir de cette situation. »

La prochaine étape pour Norwich est un voyage chez un autre promu Brentford le week-end prochain dans ce qui pourrait être un match crucial.

