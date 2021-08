Changement de position majeur alors qu’Arsenal reconnaît l’erreur avec la décision de transfert

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire face à un revirement étonnant dans sa carrière à Arsenal après que le club a changé d’avis à propos de l’attaquant, selon un rapport.

Aubameyang est actuellement capitaine du club d’Arsenal et entame une cinquième saison à l’Emirates Stadium. Mais après d’intenses spéculations sur son avenir l’année dernière, des rumeurs refont surface dans ce qui reste du mercato.

L’attaquant international gabonais a signé un énorme nouveau contrat avec le club vers la fin de l’été dernier. Il a cependant eu du mal à le rembourser sur le terrain, avec seulement 10 buts en Premier League au cours de la saison 2020-21.

Ce fut une année mouvementée pour l’attaquant, dont la situation était comparée à celle de Mesut Ozil. Le meneur de jeu allemand s’est également retrouvé avec un salaire énorme avec peu de récompense pour le club avant de partir en janvier.

Mikel Arteta a démenti de telles comparaisons, mais il semble qu’Arsenal réévalue l’avenir d’Aubameyang.

Plus récemment, le manager a déclaré : « La saison dernière et tout ce qui s’est passé individuellement, collectivement et autour du club, il était difficile de mesurer s’il s’agissait d’une tendance ou d’une ponctuation.

“Notre travail est d’aider les joueurs à tirer le meilleur d’eux-mêmes et nous savons qu’avec lui nous sommes plus forts parce qu’il marque des buts et c’est l’une des choses les plus importantes dans ce match.”

Mais selon The Times, ils sont désormais ouverts aux offres pour le numéro 14. Cependant, rien ne garantit qu’il y en aura.

Tous les admirateurs restants d’Aubameyang seront préoccupés par sa baisse de forme et ses salaires élevés. À 32 ans, il ne vaut peut-être pas l’investissement.

Mais il reste un joueur prolifique quelque part, qui voudra montrer que l’année dernière n’était qu’un blip. Par conséquent, quelqu’un peut prendre un pari sur lui.

Si tel est le cas, Arsenal pourrait revoir sa ligne de front. Son collègue attaquant Alexandre Lacazette est également proposé, car il est dans la dernière année de son contrat. Il en va de même pour le diplômé de l’académie Eddie Nketiah.

Arsenal cherche à réorganiser son attaque

L’une des principales cibles d’Arsenal pour reconstituer les rangs est Tammy Abraham. Cependant, il reste à se demander si Chelsea vendrait à un rival étant donné qu’ils ont également accepté une offre de la Roma.

Arsenal aurait également rejoint la course pour Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Cependant, c’est un autre rival londonien, Tottenham, qui semble plus avancé dans sa poursuite.

Toute tentative d’Arsenal pour l’une ou l’autre cible semble dépendre de leur changement d’une option actuelle en premier. Avec peu de progrès sur une sortie pour Lacazette, c’est peut-être pourquoi le club a également assoupli sa position sur Aubameyang à l’approche de la date limite fin août.

En outre, il y a eu peu d’indications en pré-saison qu’il pourrait être prêt pour un renouveau; Aubameyang n’a marqué dans aucun de ses matches amicaux. Ainsi, il visera une plus grande impression lorsque l’action compétitive reviendra.

Mais il reste une chance que son temps à Arsenal s’épuise, malgré son contrat bien documenté ayant encore deux ans à courir.

Pendant ce temps, selon Goal, Aubameyang sera absent de l’équipe d’Arsenal pour son match d’ouverture contre Brentford vendredi. Ils croient que la raison en est la maladie tout au long de la semaine.

